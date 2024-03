A Forma-1-es Bahreini Nagydíj utolsó köreibe az RB vitt némi színt. Daniel Ricciardo és Cunoda Juki csapata úgy döntött, hogy az ausztrál pilótát előnyben részesítik: lágyabb és frissebb gumikon haladt, így megkérték a japán csapattársat, engedje el kollégáját.

Az egyébként épp egy másik versenyzőt üldöző Cunoda ezt zokon vette, de később engedelmeskedett az utasításnak, de rádiós puffogását folytatta és ironikusan megköszönte a bánásmódot.

Ami viszont kimaradt a közvetítésből, hogy a heves természetű japán a leintés után Ricciardón próbált bosszút állni. Szándékosan közel autózott hozzá, füstölőset fékezett és kiszorítósdit próbált játszani – mintha bármiről is a csapattársa tehetett volna.

Lo de Tsunoda, ¿qué es? Vaya kamikaze. Estaba tan cabreado porque su equipo le hizo ceder su posición a Ricciardo, que se tiró a por él una vez terminada la carrera con el coche. Casi chocan. Inaudito. pic.twitter.com/CwFGgHBDj1 — Adrián. (@AdrianMCF) March 2, 2024

A leintést követően Cunodát meg is szólaltatták az esetről – pontosabban csak szerették volna, de elég szűkszavú volt. „Nem is nagyon akarok róla beszélni őszintén szólva. Egyébként is a pontszerző helyeken kívül harcoltunk. Épp előztem volna Magnussent, mellette voltam már, amikor szóltak, hogy cseréljünk helyet. Az utolsó néhány kört nehéz megértenem. Talán valami járt a csapat fejében, de végül ő sem előzte meg” – utalt Ricciardóra a japán.

Ricciardót az F1 hivatalos műsora kérdezte az incidensről. Az ausztrál finoman próbált fogalmazni, így jutott arra, hogy éretlennek nevezi a helyzetet és Cunodát. „Legyünk reálisak: erről beszéltünk a verseny előtt” – öntött tiszta vizet a pohárba az ausztrál. „Nagyon valószínű volt, hogy a futam végén lágy gumikat fogok használni. Tudta, hogy ha esély lesz arra, hogy tempóelőnyöm van és szólnak neki, ez meg fog történni. Nem szereztem ezzel pontokat, a 13. helyért harcoltunk, szóval legalább esélyt teremthetett volna a helyzet, hogy az egyik autóval pontot szerezzünk.”