Kettős Red Bull-győzelem született a 2024-es idénnyitón, a Forma-1-es Bahreini Nagydíjon: Max Verstappen és Sergio Perez a ferraris Carlos Sainz előtt értek célba Szahírban.

Az 57 körös, villanyfényes körülmények között zajló futamot mindenki lágy abroncsokon kezdte, a rajtrács első kilenc helyezettje között abban sem volt különbség, hogy használt piros oldalfalú Pirelliket választottak. A rajtnál ez tehát nem volt befolyásoló tényező.

A piros lámpák kialvását követően Leclerc leheletnyivel jobban rajtolt, mint Verstappen, de maradt a sorrend köztük, a holland jól levédte az első kanyart. Sergio Perez (Red Bull) és Carlos Sainz (Ferrari) helyet cseréltek a 4-5. helyen, az egyedüli vesztes Nico Hülkenberg (Haas) volt, akinek megsérült az első szárnya, így az első kör végén máris a bokszba hajtott javításra.

A szabályváltozásoknak köszönhetően már a második körtől használható volt a DRS, de Verstappen rögtön ellépett egy másodpercnél is messzebbre Leclerc-től. A DRS vonat inkább a hatodik helytől, Fernando Alonso (Aston Martin) vezetésével kezdett formálódni. Sokáig nem marad elől, Lando Norris elment mellette a McLarennel a harmadik körben. Időközben elöl is helycsere volt, Russell megelőzte Leclerc-t a második helyért. A monacói többször is hibázgatott, el-elfékezte magát a pálya középső szektorában – később kiderült, egy kisebb fékhiba állhatott ennek hátterében.

Pár kör után hamar három részre szakadt a mezőny. Verstappen egyedül haladt az élen néhány másodperccel Russell, Leclerc, Perez és Sainz négyese előtt. Több másodperccel később érkezett a mezőny maradéka, élén immár Norris mellett a csapattárs Oscar Piastrival – ő is elment Alonso mellett a 7. helyért.

Perez and Leclerc wheel to wheel! 😮 #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/DYmA63GDRd

A Ferrari a 7. körben leszorult a dobogóról, Leclerc mellett elment Perez egy újabb elfékezést követően. Sainz is gyorsabbnak tűnt nála, ráadásul a spanyol ezt jelezte is a rádión a csapatnak. A négyes Russell vezetésével együtt maradt, de Verstappen előnye az élen már 7 másodpercre nőtt tíz kört követően. A pontszerző helyek végén ekkor Lewis Hamilton (Mercedes), Alonso és Cunoda Juki (RB) haladtak – az Aston Martin spanyolját megelőzte a négy erősnek tűnő csapat nyolc autója. Közben Logan Sargeant Williamse rakoncátlankodott, az amerikai hosszasan állt a pálya szélén a lefulladó, majd újrainduló autójával.

A Ferrarinál nem volt megbeszélt csapatutasítás, így Sainz a pályán vitte dűlőre a piros autók közti helycserét a 11. körben. Egy körrel később megkezdődött a kerékcsere-sorozat az élmezőnyben, Russell és Leclerc egyszerre váltottak lágyról keményekre. Erre Perez, Piastri és Hamilton reagáltak az elejéből következő körben. Leclerc-en az új gumik sem segítettek, ismét elfékezéssel kezdte az etapot.

A 14. körben már csak öten (Verstappen, Sainz, Alonso, Cunoda és Alexander Albon – Williams) nem cseréltek gumit a rajt óta. A hatodik helyre feljött Perez, aki a keményeken megelőzte Russellt, azaz feljött a virtuális második helyre. Sainz a 15. körös cseréjével Leclerc mögé jött vissza, de három körrel frissebb gumijai voltak. Az újabb Ferrari-házicsatára a 17. körig kellett várni, Sainz egy brutális féktávot véve visszavette a negyedik helyet. Ezzel ő eredhetett először a közvetlenül előttük haladó Russell nyomába.

Verstappen a 18. kör elején váltott kemény abroncsokra, így utolsóként a mezőnyből ő is letudta első kiállását. Előnye 6 másodperc volt Perez előtt, Russell és a Ferrarik további 2,5 másodperccel követték. Sainz sietős hangulatban volt, meg is előzte Russellt ebben a körben.

Az első ötös mögött a két McLaren haladt a futam harmadához közeledve, majd Hamilton zárkózott lassacskán, a pontszerző helyeken Alonso és Csou Kuan-jü (Kick Sauber) tartózkodtak még.

Ezen a ponton lenyugodott a futam képe, leginkább Verstappen előnye nőtt Perezzel szemben a továbbiakban, akihez Sainz immár kíséret nélkül ragaszkodott. Az egyetlen érdemi történés hosszú ideig Hamilton rádiózása volt, aki a 25. körben jelentette, hogy eltört az ülése.

A 30. kör magasságában páran már a második kerékcseréjüket is megejtették. Verstappen 15 másodpercre növelte az előnyét Perez, valamint az őt továbbra is közelről követő Sainz előtt. Russell Leclerc-rel, valamint szép lassan Norrisszal, Piastrival és Hamiltonnal kezdett együtt bolyozni, bár itt megvoltak a 2-3 másodperces különbségek.

Valtteri Bottasnak nagyjából a versenye ért véget, amikor a Kick Sauber személyzete 52 másodpercig tartotta fogva autóját a bal első kerékanya hibája miatt. A 32. körben nem csak ő, hanem Russell is kiállt friss gumikért, az élmenők közül először. Kemény gumikat kapott Mercedesére a brit.

Oh no! A wheel nut issue at Valtteri Bottas’ pit stop has the flying Finn stationary for nearly a minute 😖 #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/izX7GBvLr1

Taktikailag majdnem mindenki ezt a megoldást választotta az élmezőnyben, de Hamilton átugrotta Piastrit, mert elévágott az ausztrálnak: a néhány körrel hamarabbi gumicseréből fakadó tempóelőny a hetedik helyet jelentette neki.

Piastri exits the pits with Hamilton charging down the track to T1. There’s a tussle but it’s the Mercedes man who gets ahead in the end #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/5JrCQj5ZaL

A taktikai kivételt a Red Bull hozta: Perez kocsijára a 37. körben lágy abroncsok kerültek, és a második helyen két keverékkel puhább gumikon kellett átvészelnie Sainz esetleges támadásait. Bíztak ebben a bajnokcsapatnál, hiszen Verstappen egy körrel később ugyanezt a bokszmegoldást vitte végig.

Miután az utolsó „adós”, Alonso is letudta második cseréjé, Verstappen 16 másodperccel vezetett Perez előtt. Mögöttük a pontszerzők sorrendje Sainz, Russell, Leclerc, Norris, Hamilton, Piastri, Stroll, Csou volt, de a kétszeres bajnok friss gumikat kapott az Aston Martinjára, így a végén az ő hajszáját követhettük. A 44. körben meg is volt a pontszerző előzés a kínai versenyző ellen, a 48. körben pedig elfoglalta a 9. helyet a csapattárs Strolltól, és tisztázódott is a helyük.

Az utolsó 15 körre Leclerc is kicsit összeszedte magát, és megpróbált Russellre nyomást helyezni a 4. helyért. Ez össze is jött, ugyanis a 46. körben Russell pont ott fékezte el magát, ahol előtte Leclerc számtalanszor, így a monacói sikeresen előzött. Red Bull 1-2, Ferrari 3-4.

LAP 46/57

Leclerc’s pressure pays off as Russell locks up and runs wide as he tries to defend

Leclerc’s up to P4 behind his team mate Sainz in P3#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/vi04ZdDelI

— Formula 1 (@F1) March 2, 2024