Villanyfénynél, 18 fokos levegő- és 22 fokos aszfalthőmérséklet mellett vette kezdetét az idei év első időmérő edzése Szahírban, a 2024-es Forma-1-es Bahreini Nagydíjon. A harmadik szabadedzést ugyan a Ferrari vitte, de egyrészt szoros volt az eredménylista, másrészt közel sem biztos, hogy mindenki kiteregette a lapjait.

A Q1 elején a Ferrari és az Alpine versenyzői hajtottak pályára legkorábban, közepes abroncsokon. Charles Leclerc és Carlos Sainz esetében opció volt, hogy ezzel a kvalifikáció későbbi részére spóroljanak meg egy szett lágy abroncsot, míg a gyengélkedő Alpine talán a későbbi sűrű forgalmat szerette volna elkerülni – a maradék nyolc csapat 16 pilótája ugyanis egyszerre akart kigurulni a bokszból.

A többiek egyébként nem vacakoltak, rögtön a lágy Pirellikkel próbáltak továbbjutni, így az olaszok és a franciák is rákényszerültek a gumiváltásra.

Miután a Ferrarik is futottak egy éles kört a lágyon, Carlos Sainz volt a leggyorsabb a Red Bull hollandja, Max Verstappen előtt. A különbség bő egytized másodperc volt, és a harmadik Lando Norris (McLaren) is csak kéttizedet kapott a spanyoltól. Fernando Alonso (Aston Martin), Sergio Perez (Red Bull) és Charles Leclerc (Ferrari) is csak századokra követték egymást a 4-5-6. helyen, talán a Mercedesek voltak kisebb lépéshátrányban George Russell négytizedes lemaradásával a hetedik helyen.

A Q1 leintése előtt a két Kick Sauber (Csou Kuan-jü és Valtteri Bottas), Kevin Magnussen (Haas) és a két Alpine (Esteban Ocon és Pierre Gasly) voltak veszélyben. A végén sokat javult a pálya, így az élmenőket leszámítva senki nem érezhette magát biztonságban. Az említett kiesőjelöltek közül Magnussen végül továbbjutott a williamses Logan Sargeant kárára.

Az Alpine szerepelt végül a leggyengébben, övék lett az utolsó sor, de a 20. Gasly és az első Sainz között mindössze 1,039 másodperc különbség volt.

A Q2 elején a Red Bull odapakolt mindent: Verstappen fél másodpercet adott mindenkinek, beleértve csapattársát, Perezt is. A mexikói mögött Norris következett, majd Leclerc, Alonso, Lewis Hamilton (Mercedes), Sainz, Oscar Piastri (McLaren), Russell, Lance Stroll (Aston Martin) volt a legjobbak sorrendje.

Ez még bőven változott, ugyanis a pálya ezúttal is sokat javult a szakasz vége felé. Nico Hülkenberg javított különösen nagyot a Haas-szal, ezzel pedig kilökte Strollt a kiesők (a két RB – Cunoda Juki és Daniel Ricciardo, a williamses Alexander Albon és Magnussen) közé.

A második szakaszt végül nem Verstappen nyerte: Leclerc két tizedmásodpercet adott Verstappen korábbi legjobbjának.

A Q3-as első felfutást követően Verstappen hat századmásodperccel előzte Leclerc-t, a párost Russell és Sainz követte. Norris és Perez álltak ekkor az 5-6. helyen, mögöttük Hamilton, Hülkenberg és Piastri volt a sorrend. Alonso mért kör nélkül állt, mindent egy lapra tett fel a spanyol.

Fernando heads out for his Q3 laps. #BahrainGP pic.twitter.com/XGlM6Yyn1a — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 1, 2024

A kétszeres bajnok az utolsó nekifutások előttre időzítette körét, ami elég jónak tűnt akkor, harmadik helyre kapaszkodott fel. Jöttek azonban a többiek, akik még tovább gyorsultak.

Verstappen az addig is listavezető idején bő kéttizedet javított, míg a közvetlen üldözők erre nem voltak képesek. A holland így 228 ezredes előnnyel szerezte meg 2024 első pole-pozícióját Leclerc előtt, a végén harmadik helyre felugró Russell 306 ezredet kapott. Sainz teszi teljessé a második sort Perez és a hatodik helyre visszacsúszó Alonso előtt. Mögöttük a további sorrend: Norris, Piastri, Hamilton, Hülkenberg.

A 2024-es Forma-1-es évadnyitó, a Bahreini Nagydíj magyar idő szerint szombaton 16 órakor kezdődik.