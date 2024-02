Hivatalosan február 15-én 20:30-as kezdéssel mutatkozott be a nagyközönségnek a Red Bull 2024-es Forma-1-es versenygépe, az RB20, azonban a korábbi silverstone-i bejáratáson már lencsevégre kapták az energiaitalosok új kocsiját.

A Brit Nagydíj helyszínén lőtt első fotók alapján Max Verstappenék idei autójára hasonló oldalszekrény-rendszer került fel, mely a Mercedesnek nem vált be az elmúlt két évben. Míg a brackley-i alakulat elvetette a zeropod-koncepciót, addig a Red Bull éppen saját képére formálva alkalmazta – igaz, annyira nem szűkek az oldaldobozok, mint a tavalyi Mercedesen. A formajegyek visszaköszöntek a Milton Keynes-ben bemutatott autón is, nem voltak látványos eltérések a pályán köröző és a bemutatón részt vevő modell között.

Trükköket így is tartogattak: a kiadott hivatalos fotókon nincs az oldaldobozoknak elülső nyílása, de a helyszíni bemutatókon is úgy játszottak a fényekkel, hogy az online nézők ne láthassanak semmilyen részletet. Valamit nagyon titkolnak a címvédők…

F1: A Mercedes ötletével nyerne idén a Red Bull 1 /10 Fotó megosztása: 2 /10 Fotó megosztása: 3 /10 Fotó megosztása: 5 /10 Fotó megosztása: 6 /10 Fotó megosztása: 7 /10 Fotó megosztása: 9 /10 Fotó megosztása: 10 /10 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Maga a bemutató leginkább a Red Bull 20 éves Forma-1-es múltjának ünnepléséről szólt. Ennek kapcsán lesznek olyan, a rajongókat is bevonó kezdeményezések, mint pl. a már tavaly is látott festéstervező verseny. Christian Horner, a botrányba keveredett csapatfőnök fő gondolatai is a jubileumról szóltak. „Jelentős év ez a csapat történetében. Az elmúlt 20 év során a Red Bullnak sikerült megváltoztatnia a Forma-1-ről alkotott képet. Mindezt úgy tette, hogy eltökélt volt, hogy másképp csinálja a dolgokat, elkötelezte magát amellett, hogy keményen játsszon és még keményebben versenyezzen.”

„Sokszor alkalmunk nyílt a legnagyobb díjakért harcolni. Hét versenyzői cím, hat konstruktőri bajnoki győzelem és 113 futamgyőzelem bizonyítja a Red Bull elképzelésének sikerét. Ennek a történetnek a legújabb fejezete ma kezdődik az RB20-zal. Izgalmas szezon elé nézünk” – fogalmazott Horner.

Az összes 2024-es modellért kattints ide!