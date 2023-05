A Red Bull már korábban jelezte, hogy az idei Forma-1-es Miami Nagydíjra valami különlegességgel készül, az idény első USA-beli futamán speciális festést kaphat az autó.

A fényezést ráadásul megpályáztatták, a szurkolók állhattak elő a saját terveikkel, ezek közül választott ki aztán egyet a csapat.

A Red Bull ma mutatta meg, milyen is lesz majd az RB19-es a hétvégén: úgy tűnik, a Miami Vice-ra, a Grand Theft Auto: Vice Cityre emlékeztető, tényleg kimondottan miamis rózsaszín és türkiz csíkozás lett a nyerő, így ilyen autót terelget majd Max Verstappen és Sergio Perez.

Miami vibes 🥰 We can’t wait to see it on track 👊 pic.twitter.com/uJpLNk6NXx

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 3, 2023