Indul „a nagyok” hete az F1-ben, a mezőny (tavaly) második felébe tartozó alakulatok után a napokban az eredményesebb csapatok bemutatói következnek, hétfő délelőtt az Aston Martin nyitotta a sort.

A 2023-as szezon első harmadában a Red Bull mögött második erőnek számító, Fernando Alonso kezei között sorra dobogós eredményeket hozó autó ugyan nem tudott végig az élmezőnyben maradni, az Aston Martin lemaradt a fejlesztési versenyben, de így is jó alapokról indulnak az új szezonban.

Kattints a képre, galéria nyílik!

Az idei évre Aston Martin Aramcóra átkeresztelt silverstone-i istálló természetesen a szó szerint a szomszédban lévő versenypályán mutatta meg az AMR24-est, melyet a már említett kétszeres világbajnok spanyol mellett továbbra is tulajdonos Lawrence Stroll fia, a kanadai Lance Stroll vezet majd.

AMR24 Reveal | Hyper-focus

One team of many. One shared objective.

This is #AMR24. This is hyper-focus. pic.twitter.com/Cux5XCeD90

— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 12, 2024