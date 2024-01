A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) két évvel ezelőtt jelezte, hogy új csapatot venne be a Forma-1-be, a 11. helyre jó néhányan jelentkeztek is, de a legkomolyabbnak az első pillanattól az amerikai autóversenyzés egyik nagyágyúja, az Andretti tűnt.

Miután a projekt a General Motors, pontosabban a Cadillac támogatását is megszerezte, a különböző csapatoktól több tucatnyi szakembert csábított el, ráadásul autó építésébe is kezdett, még biztosabbnak tűnt a háttér, az FIA pedig tavaly októberben jóvá is hagyta a pályázatot, alkalmasnak nyilvánította az alakulatot az F1-es belépésre.

Ez azonban még nem jelentette azt, hogy az Andretti 2025-ben vagy ’26-ban ott lehet a rajtrácson, ahhoz még a Forma-1 vezetésével is meg kellett egyezni a pénzügyi kérdésekről. Nos, ez nem sikerült, ma bejelentették, hogy az F1 nem találta alkalmasnak az Andrettit a belépésre.

A csapatok is jó ideje jelezték, hogy nem kérnek a 11. csapatból, egyesek a sportág hitelességét, presztízsét féltették, mások a garázsok számára fogták az ellenkezést, de nyilvánvaló volt, hogy valójában csak a pénzüket féltik. Az istállók ellenállása még a saját szempontjukból érthető, azonban az USA-beli terjeszkedést kiemelt célnak tartó jogtulajdonos, a Liberty Media részéről meghökkentő ez a makacs hozzáállás.

Az elutasítás hosszas indoklásának lényege, hogy a sportág vezetése szerint jelen pillanatban a bajnokság szempontjából nem jelentene hozzáadott értéket egy 11. csapat – az értéket az jelentené, ha az alakulat dobogókért, győzelmekért lenne képes küzdeni.

Kitértek arra is, hogy a General Motors-partnerség nem terjed ki a motorszállításra, az Andretti jelentkezésének hitelét növelhette volna, ha az is megvan, igaz, az F1 szerint az új konstruktőr és új motorszállító kombinációja még így is kockázatos lett volna.

Ellenérvként hozták még fel, hogy 2026-os nagy szabályváltozási csomag miatt az Andrettinek két éven belül két különböző autót kellene terveznie-építenie, amit nem látnak garantáltnak, ráadásul motorszállítót is nehéz lenne szerezniük, az ugyanis a GM későbbi érkezésének lehetősége miatt nem szívesen osztaná meg a know-how-t – igaz, a szabályok kötelezővé teszik, hogy valamelyik motorgyártó erőforrással lássa el a csapatot.

Megállapították azt is, hogy bár az Andretti név az F1 közönsége körében is ismert, az nem adna annyit a Forma-1-nek, az F1-es szereplés inkább az Andretti presztízsét növelné csak. Szintén felhozták, a 11. csapat kiszolgálása, elhelyezése pluszterhet jelentene a pályák, a versenyszervezők számára, valamint hogy számításaik szerint az Andretti belépése nem hozna pluszbevételt a Forma-1-nek.

Zárásként megjegyezték, hogy az Andretti GM-es motorszállítós jelentkezését szívesen fogadnák a 2028-as(!) idényre.