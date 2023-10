A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) még 2022-ben nyitotta meg meg tenderét egy leendő 11. Forma-1-es csapat belépésére, az eredményt ma hirdették ki.

Bár volt 4-5 komolyabb jelentkező, az FIA végül a legismertebb, legjelentősebb háttérrel rendelkező pályázót választotta, érvényesült a papírforma, a Cadillackel szövetkező amerikai Andretti Autosport kapott zöld utat.

Bár a jelenlegi csapatok mindvégig ellenkeztek, húzódoztak, az FIA döntése hivatalos, igaz, a Forma-1 vezetésével még így is meg kell egyeznie az Andrettinek. Ha ez is meglesz, valamint akarnak és tudnak, akár már 2025-ben beszállhatnak a sportágba, de választhatják azt is, hogy csak a 2026-os nagy motorszabály-változással egy időben futnak neki.