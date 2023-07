A Forma-1-et is felügyelő Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) rég meghirdette tenderét az új F1-es csapat/ok számára, ha minden jól alakul, 2026-ra 11, de akár 12 csapat autói is ott lehetnek a rajtrácson.

De nem alakul jól minden, ugyanis a jelenlegi alakulatok ellenzik a bővítést, alapvetően azért, mert nem szeretnének osztozkodni, többfelé vágni az F1-es bevételek tortáját, de a bokszutcák, paddockok szűkösségére, a korábbi új belépők versenyképtelenségére, kudarcaira is hivatkoznak. Felmerült már az is, hogy a jelenlegi 200 millió dolláros belépési letétet még magasabbra emeljék.

A hírek alapján eddig egy ázsiai projektről, az alsóbb formaautós kategóriákban aktív Hitechről, valamint az amerikai autóversenyzésben megkerülhetetlen Andrettiről lehetett hallani, utóbbi ráadásul komoly gyári partnert is szerzett a GM egyik márkája, a Cadillac képében.

Az FIA elnöke, Mohammed ben Szulajem egy friss interjúban arról beszélt, hogy abszurd lenne nemet mondani például az Andrettinek.

„Az embereknek meg kell érteniük, hogy a mi dolgunk a motorsport fejlesztése, és fairnek is kell lennünk. A jelentkezési procedúra nagyon alapos, és egyszerűen nem utasíthatunk el egy pályázót, ha minden feltételnek megfelel. Gondoljanak bele, hogyan mondhatnék nemet a GM-nek? A szabályok szerint akár 12 csapat is lehet az F1-ben. Nem fogunk szabályt szegni. Beengedünk-e akárkit? Nem. De hogyan lehetne elküldeni egy GM-t, mi lenne az értelme? A GM autóipari óriás, és ha jönnének az Andrettivel, az mindenki számára jó lenne” – idézte az Associated Press a szervezet vezetőjét.

Míg a csapatok ellenkeznek, az F1 vezetése már jóval alkalmazkodóbbnak tűnik, mint az év elején, a jogtulajdonos Liberty Media vezetője, Greg Maffei nemrég egy podcastban arról beszélt, hogy egy 11. csapat elférhetne, ha komoly motorgyártó állna mögötte, képes lenne értéket adni a sportághoz.

Szulajem örömmel fogadta az irányváltást.

„Nem minden jelentkező komoly, nem mindegyik érdemes arra, hogy az autóversenyzés csúcsán szerepeljen. De az Andretti az, kitartóak, szereztek gyári motorpartnert is az USA legnagyobb autógyártója, a GM képében.”

„Nem hibáztatom a csapatokat, amiért húzódoznak vagy akár egyenesen elutasítják az új belépőket, hiszen, mondjuk úgy, kényelmesen megvannak, nem hiányzik, hogy valaki új kihívást támasszon akár az eredmények, akár a pénzügyi haszon tekintetében. De mi úgy véljük, megfelelők a körülmények egy új csapat felvételére. Szóval örülök neki, hogy immár a Liberty Media is hasonlóan gondolkodik a jövőről, mint én” – magyarázta az FIA-elnök, hozzátéve, hogy később szívesen látna egy kínai, ottani autógyártó által támogatott csapatot is a Forma-1-ben.