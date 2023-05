A Forma-1-et felügyelő Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) jó ideje meghirdette tenderét a sportágba 2026-ban belépni kívánó új csapatoknak. Az Alfa Romeót/Saubert fokozatosan felvásárló Audi biztosan jön majd, de az amerikai Andretti, egy kimondhatatlan nevű ázsiai projekt, a brit H26, az egykori BAR-alapító Craig Pollock Formula Equalja és az alsóbb kategóriákban nevet szerzett Hitech is érdeklődik a lehetőség iránt.

Persze nem véletlenül nevezik az F1-et pirájaklubnak: az F1 jelenlegi résztvevői jó ideje éreztetik, hogy nem szívesen osztoznának a pénzen mindenféle új belépővel, nekik elég, ha tízfelé lehet osztani a bevételi tortát.

A múlt hétvégi Miami Nagydíj előtt több csapatfőnököt is megkérdeztek arról, pillanatnyilag mi a véleményük az új csapatok érkezéséről, és ahogy arra számítani lehetett, különböző kételyekbe, kifogásokba csomagolva gyakorlatilag mindenki elutasítóan beszélt.

A RacingNews365.com kérdésére a mercedeses Toto Wolff így válaszolt:

„Voltak nehéz időszakok, amikor a Forma-1 nem volt olyan népszerű, mint ma, szóval fontos lenne, hogy ha valaki ma belép, valamit hozzá is tudjon adni a show-hoz, képes legyen növelni a rajongótábort, esetleg komoly marketingdollárok álljanak mögötte, ahogy ez részünkről is megvolt az évek során. A Red Bull, a Mercedes százmilliókat invesztált az F1-be. Ha más is hajlandó erre, akkor nyitottan állhatunk ahhoz, hogy megvalósuljon a projekt. Nagyon remélem, hogy ha új csapat beengedése mellett döntünk, akkor az képes lesz tovább gazdagítani azt, ami ma a Forma-1” – magyarázta az osztrák.

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner még elutasítóbb volt.

„A probléma ugyanaz, mint 12 hónappal ezelőtt: mi motiválja a jelenlegi csapatokat arra, hogy befogadjanak egy 11. alakulatot, és végül ki fogja ezt fizetni? Ha a bővítés csökkenti a jelenlegi 10 csapat bevételeit, akkor olyan, mintha a pulykák szavaznának a karácsonyról, magyarul: miért is mondanánk igent?”

„Kész arra a Liberty Media, hogy egy 11. csapatnak is fizessen, kész arra az FIA, hogy csökkentse a nevezési díjakat? Vannak pénzügyi szempontok, de még azon túl is akadnak problémák. Nézzük meg a monacói vagy a zandvoorti bokszutcát, hová férne egy 11. csapat? Hová tennénk a motorhome-jukat, a szervizkamionjaikat? A sportág jelenlegi formája mellett ez hihetetlenül nehéz lenne” – sorolta a vélt és valós akadályokat Horner.

Az Alpine-főnök Otmar Szafnauer egy kicsit megengedőbb volt, szerinte a kiadási plafon jó lehetőséget teremt az újaknak.

„Ha az egész F1 javát szolgálja az új csapatok beengedése, akkor lehet érdemes foglalkoznunk ezzel. Jelenleg tíz csapat van közel egy szinten, ami szerintem a nézők szempontjából is jó. Az elmúlt években nem volt ilyesmi, úgy gondolom, ebben a kiadási plafon és a pénz egyenlőbb elosztása segített. Az F1 népszerűségének növekedése miatt több a szponzori pénz, tíz egészséges csapat nagyszerű a sportág számára. Ha 11, de kevésbé egészséges csapat lesz, akkor az nem annyira jó. Ami engem illet, az a legjobb, ami optimális a Forma-1 számára.”

A McLaren-vezér Zak Brown csakis hiteles és életképes új csapatokat látna szívesen:

„Ha képesek gazdagítani az F1-et, örömmel látnék több autót a rajtrácson. Emlékszem, hogy amikor elkezdtem nézni az F1-et, még létezett az előzetes kvalifikáció, mert összesen 30-31 autó volt a buliban. Ha a megfelelő háttérrel rendelkező csapatról van szó, támogatom. De az az igazság, hogy az elmúlt évtizedben egyetlen ilyen csapat volt, a Haas. Szóval biztosítanunk kell, hogy csakis elkötelezett, a szükséges háttérrel rendelkező alakulat léphessen be. A motorsportban sok az álmodozó, de olyan csapat nem kell, amelyik alulbecsüli az egészet, aztán két-három szezon után eltűnik.”

A példaként hozott Haas főnöke, Günther Steiner elsősorban a pénzekre koncentrálva reagált:

„Ha új csapatok jönnek, azzal a jelenlegi tíznek is jól kell járnia. Ha így lesz, senki sem fogja ellenezni. Pénzügyileg most minden csapat stabil. De miért is bolygatnánk meg a dolgokat, ha nincs belőle hasznunk?”