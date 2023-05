A Nemzetközi Automobil Szövetség még februárban írt ki pályázatot a Forma-1-es mezőny bővítésére, akár két új alakulat is érkezhet. A szövetség hosszú felkészülési időszakot biztosít az érdeklődőknek, így a potenciális új csapatok legkorábban 2025-től csatlakozhatnának a mezőnyhöz.

Szerdán hivatalosan is bejelentették, hogy LKY SUNZ néven egy ázsiai hátterű csapat is elindul a tenderen. A formáció a hírek szerint az amerikai Legends Advocates Sports Grouptól szerzett jelentős támogatást, de további ázsiai befektetői is vannak a csapatnak.

A projekt társalapítója Benjamin Durand, aki korábban már próbálkozott az F1-gyel, méghozzá 2019-ben a Pantherával. A csapat Délkelet-Ázsiában tervezi felépíteni ultramodern gyárát, már a 2025-2026-os szezonban csatlakozna a mezőnyhöz.

A jelentkezéseket később bírálják majd el, érdeklődőből egyébként állítólag nincs hiány.