Az FIA nagyon szeretné, a csapatok nagyon nem szeretnék, ha bővülne a Forma-1-es mezőny, egyelőre azonban a szövetség áll nyerésre. Olyannyira, hogy hivatalosan is kiírták a pályázatot a bővítésre.

Az FIA hosszú felkészülési időszakot biztosít az érdeklődőknek, így a potenciális új csapatok legkorábban 2025-től csatlakozhatnának a mezőnyhöz. A pályázat két helyre szól, vagyis a jelenlegi tízről akár tizenkettőre is bővülhet a sorozatban versenyző csapatok száma. Sikeres pályázat esetén valójában a győztes választhatja ki, hogy a 2025-ös, a 2026-os vagy a 2027-es szezonban áll rajthoz először.

Ebben van is logika, mert 2026-ban ismét radikális szabályváltozás jön a sorozatban, nem biztos, hogy előtte érdemes beszállni. Más kérdés, hogy a 2026-os szabályok kapcsán máris kirobbant egy kisebb háború az FIA és a csapatok között.

Az új jelentkezőkkel szemben szigorú elvárásai vannak a szövetségnek, sok egyéb mellett a projekt első öt évéről szóló üzleti tervet is mellékelni kell. A jelentkezők tulajdonosi hátterét is vizsgálni fogják, a pályázatok benyújtási határideje április 30. Két hónappal később az eredményhirdetésre is sor kerül.