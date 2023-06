Ugyan a csapatok nem igazán szeretnék, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) 2026-ra új belépővel bővítené a Forma-1-es mezőnyt.

Már korábban is lehetett róla hallani, ám immár hivatalosan is kommunikálták, hogy az egyik jelentkező a 2015-ben alapított, jelenleg a Forma-4-ben, a Forma-3-ban és a Forma-2-ben is aktív Hitech Grand Prix.

Az Oliver Oakes vezette, silverstone-i központú versenycsapat bejelentésének apropóját az adta, hogy Kazahsztán egyik leggazdagabb emberének számító, a réz-, cink- és nemesfémbányászattal foglalkozó KAZ Minerals elnöke, Vlagyimir Kim 25%-os részesedést szerzett az anyacég Hitech Global Holdingsban.

