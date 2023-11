A Las Vegas-i Nagydíj hetén jelentette be a General Motors, hogy Cadillac márkájuk révén immár nem csak partnerszinten állnak az Andretti esetleges Forma-1-es projektje mellé, de 2028-tól a motorokat is ők biztosítanák az amerikai csapatnak.

Mindez persze még mindig a levegőben lóg: a Nemzetközi Automobil Szövetség már zöld utat adott az Andretti-projektnek, az F1 azonban vonakodik a 11. csapat kérdésének eldöntésétől.

Las Vegasban a csapatfőnököket ismét szembeállították a tényekkel, melyek változtak a GM bejelentésének köszönhetően: az eddigieknél is rosszabbul venné ki magát, ha elutasítanának egy, már több helyen is bizonyított, nagy múltú csapatot, mellyel egy autómárka is megjelenne.

A vélemények azonban vajmi keveset változtak. „Minden egyes motorszállítót üdvözlünk az F1-ben” – mondta Frederic Vasseur, a Ferrari csapatfőnöke. „De ez nem ugyanaz, mint egy 11. csapat. Két külön kérdés.”

„A GM nagy játékos, ez kétségtelen, és úgy gondolom, hogy ha azt mondják, 2028-ban csatlakozni akarnak, akkor komolyan mondják” – ezt már Toto Wolff Mercedes-vezér válaszolta a felmerülő témára. „Látnunk kell azonban, hogy a jogtulajdonos elég jó jelentkezőnek tartja-e vagy sem.”

Míg az előbbiek kerülgették a forró kását, addig James Vowles nyíltan kijelentette, a Williamsnél a pénzkérdés igenis sokat nyom a latba ebben a témakörben. A csapatfőnök szintén szívesen látná a GM-et, az F1 számára hasznos cégnek tartja, de a nézetei nem változtak. „Még mindig a Williams pénzügyeiről van szó, erre fókuszálok.”