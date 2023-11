A General Motors/Cadillac 2028-as belépési szándékát a Nemzetközi Automobil Szövetség is megerősítette. A szövetség szerint az „Andretti és a General Motors jelenléte, mint ikonikus amerikai márkák, elősegítik a sportág hosszú távú fenntarthatóságát”.

Az FIA korábban elfogadta az Andretti Cadillac pályázatát, amely 2025-től szeretne csatlakozni a Forma-1 mezőnyéhez. Az új csapat érkezésére ugyanakkor még az F1 kereskedelmi jogait birtokló Liberty Mediának is rá kellene bólintania, a csapatokkal együtt azonban egyelőre a Liberty is úgy gondolja, hogy a sorozat tíz csapattal is nagyon jól működik.

A jelenlegi alakulatok korábban hevesen ellenezték egy új csapat felvételét, leginkább azért, mert a bevételek többfelé oszlanának el, így a jövőben mindenkinek kisebb szelet jutna a pénztortából.

Az FIA ugyanakkor támogatja a mezőny bővítését, mert a szövetség szerint így új piacokat célozhatna meg a sportág. Nagyon is elképzelhető, hogy a Cadillac (kellően messzi dátumra kitűzött) motorgyártói bejelentkezésének egyfajta nyomásgyakorlási célja is van, így jelezve, hogy az Andretti akkor is működőképes csapat lenne, ha nem találna a piacon versenyképes motort.