Izgalmas végjáték kerekedett a Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíj leintéséhez közeledve: Sergio Perez érkezett nagy lendülettel a dobogós pozíciók felé, ám a stewardok kivették abból a meccsből őt, ami akár bele is szólhatott volna a Mercedes és a Ferrari konstruktőri csatájába. A Red Bull versenyzője ugyanis egy finoman szólva is véleményes öt másodperces büntetést kapott korábbi koccanásáért Lando Norrisszal.

A McLaren versenyzője természetesen jogosnak tartja az ítéletet, Perezről azonban nem mondható el ugyanez. Már a leintés után, autójában ülve a következőket mondta: „a stewardok szórakoznak, ember. Nem hiszem el. Nagyon rosszak voltak ebben az évben, de ez egy vicc.”

Perez ezzel magára rántotta a stewardok figyelmét, és vizsgálatot kezdeményeztek ellene. A Sportszabályzat ugyanis arról is rendelkezik, hogy hogyan nem lehet beszélni, viselkedni a Nemzetközi Automobil Szövetséget képviselő emberekkel. Perez a vizsgálat szerint szabályt szegett, de megúszta egy hivatalos figyelmeztetéssel. Helyzetét enyhítette, hogy elnézést kért és elmondta, nem állt szándékában senkit sem megsérteni, valamint múltjára sem jellemző a hevesség: a hasonló meghallgatásokon is mindig tiszteletteljesen viselkedett.

A mexikóit az öt másodperccel együtt a negyedik helyen értékelték. „Láttunk már rosszabbat is. Kerék a kerékkel ért össze, Lando levágta a kanyart, időt nyert és mégis büntetést kaptam. Sajnálatos, hogy összeértünk, de ehhez két ember kell. Landónak is volt ebben felelőssége, úgy fordult be, mintha ott se lennék. Véleményem szerint ez 50-50-es szituáció volt. Nehezen értem, miért kaptam büntetést, hogy őszinte legyek” – nyilatkozta a bajnoki ezüstérmes.