A Forma-1-es Katari Nagydíj hétvégéjén várhatóan a harmadik világbajnoki címét is bebiztosítja Max Verstappen, ugyanakkor a holland többször elismerte már, hogy a Le Mans-i 24 órás sportautó-versenyen is megméretné magát. Az elmúlt években a virtuális éterben rendre megtette, még ha ez nem mindig sült el úgy, ahogy elképzelte: az idei virtuális 24 órást a folyamatos szervermeghibásodások miatt nem is tudta befejezni, ami miatt kvázi élő adásban bírálta a szervezőket.

Verstappen esetleges Le Mans-i indulása azok után került ismét terítékre, hogy a katari hétvégét megelőző napokban az Aston Martin bejelentette, 2025-től csatlakozik az endurance-világbajnokság (WEC) csúcskategóriájához. A 26 éves holland azonban cáfolta, hogy a Red Bull főtervezője, Adrian Newey által tervezett Valkyrie versenyváltozatával állna rajthoz.

„Határozottan azt mondhatom, hogy rajthoz fogok állni Le Mans-ban, de ahhoz mindennek össze kell állnia” – erősítette meg többek között a RacingNews365.com-nak. „Csak azért nem akarok odamenni, hogy feltöltsem a mezőnyt. Ha indulok is, jól fel szeretnék készülni rá, a cél pedig a győzelem. Természetesen a BoP [teljesítménykompenzációs súlyrendszer – szerk.] ezt megnehezíti, de szeretnék legalább versenyképes lenni.”

„Ez ennek megfelelő felkészülést kíván meg, és ha lehetséges, akkor az RB17-tel” – tért ki a holland a Red Bull érkező, 1100 lóerős hiperautójára. „Nagyszerű viszont a sport szempontjából, hogy beszállnak a Valkyrie-vel. Csodálatos autó, a V12-es motorja pedig eszméletlenül fog szólni. Örülök, hogy belevágnak, és talán Fernando [Alonso] is vezetni fogja az autót, szóval nagyszerű lesz.”