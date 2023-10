Visszatér Le Mans-ba az Aston Martin

Legalább egy-egy Valkyrie prototípussal részt vesz az FIA hosszú távú világbajnokságának (WEC) Hypercar osztályában, valamint az IMSA WeatherTech sportautó-bajnokságban (IMSA) az Aston Martin.

Ez elvileg nem kellene, hogy hír legyen, hiszen a Valkyrie eleve erre született. Aztán végül az akkor nem jött össze, bár építettek belőle egy kizárólag zárt pályán használható variánst, az AMR Pro-t is, amely nélkülözte ugyan a hibrid komponenst, viszont motorját 1000 lóerő fölé hangolták. Az Aston Martin ez utóbbiból fejleszti ki versenyautóját, azaz lemond a hibrid hajtáslánc lehetőségéről.

Ez persze azt is jelenti, hogy az IMSA bajnokságnak nem a GTP csúcskategóriájában indul a Valkyrie, mivel ott kötelező a hibrid komponens (a WEC Hypercar szériában opció a hibrid hajtáslánc, a lényeg, hogy a kombinált összteljesítmény ne haladja meg az 500 kW-ot). Ehelyett úgy tűnik, hogy annak a GTD géposztálynak a specifikációihoz igazodik az autó, amelyben jelenleg épp az Aston Martin Vantage GT3 a legütőképesebb, méghozzá annak a Heart of Racing (HoR) csapatnak a színeiben, amely a teljes Valkyrie versenyprogram bázisául is szolgál.

A Hypercar program bejelentésével egy időben az Aston Martin arról is hírt adott, hogy vadonatúj GT3-as és GT4-es versenyautókat épít a Vantage platformjára. Ezek a 2024-től a jelenlegi GTE géposztályt váltó Le Mans-i LMGT3 géposztály specifikációihoz is igazodnak.