Számos aktív autóversenyző, többek között a Forma-1 kétszeres és regnáló világbajnoka, Max Verstappen jelenlétében rendezték meg a hétvégén a Le Mans-i 24 órás verseny virtuális változatát, ám az online éterben zajló küzdelem nem bizonyult zökkenőmentesnek.

Verstappen a Team Redline színeiben, az 1-es rajtszámú autón Luke Browninggal, Diogo Pintóval és Jeffrey Rietvelddel osztozva indult az egynapos versenyen. Az egység a negyedik helyről kezdhette a futamot, de a holland már az első körben átvette a vezetést. Hét órával a viadal leintése előtt Verstappenék több mint egy perccel vezettek a testvérautó előtt, de sorozatos csatlakozási problémák hátráltatták az egységet, így másfél órával később úgy döntöttek, hogy feladják a játékot.

Max Verstappen overtakes 3 people at the start of Le Mans Virtual to take the lead pic.twitter.com/iLRQIPtZH7 — Twitch Clips (@ClippedTwitch) January 14, 2023

„A saját játékukat nem képesek kontrollálni” – fakadt ki Twitch-csatornáján az eset után a holland. „Már harmadjára dobott ki a játék, de ez volt az utolsó alkalom, hogy részt vettem ezen. Így mi értelme van? Öt hónapot készülsz arra, hogy megnyerd a bajnokságot, két hónapot pedig arra, hogy megpróbáld megnyerni ezt a versenyt, és erre így kezelik ezt az egészet.”

„Volt már két piros zászló, majd kivették az esőt, mondván, már ez is nagy hatással volt arra, hogy kidobta az embereket a játék. Egy ponton mi is így jártunk, és egyszerűen nem is foglalkoznak vele. Őszintén szólva, ez egy vicc. Nem lehet ezt eseménynek hívni, ez egy bohócjáték” – kritizálta élesen a virtuális Le Mans-i esemény szervezőit a Red Bull versenyzője.

A holland által is említett két megszakítás annak tudható be, hogy kétszer is hekkertámadás a játék szervereit, a csatlakozási problémák ráadásul később, az eső deaktiválásával sem oldódtak meg.