A Forma-1-es Magyar Nagydíj hétvégéjének szombat estéjén Budapest belvárosában találkoztunk George Russell-lel, a Mercedes Forma-1-es pilótájával. A brit nem sokkal korábban egy csalódást keltő időmérőn volt túl, mindössze a 18. helyet szerezte meg a vasárnapi rajtrácsra, miközben csapattársa, Lewis Hamilton behúzta 9. hungaroringi pole-pozícióját.

Joggal számíthattunk arra, hogy a budapesti Fashion Streetre egy komor, a szponzori eseményt gyorsan letudni kívánó pilóta érkezik, de a Tommy Hilfiger üzletébe egy jó kedélyű srác lépett be, aki egy kis ideig talán feledni tudta a pár órával korábbi történéseket. Kérdéseink kapcsán egyszer ugyan utalt a rossz rajtpozíciójára, de ekkor is humoros formában tette.

Helló George, örvendek. Mi volt a legemlékezetesebb pillanatod a Forma-1-ben, leszámítva a tavalyi brazíliai győzelmedet?

A legemlékezetesebb pillanatom talán az volt, amikor először vezettem a Mercedes Forma-1-es autóját. Ez volt az első tesztem a Forma-1-ben, 17-18 éves voltam. A testemben fellépő erők… megérintettem a féket, a fejem előrerepült a kormányig, el sem hittem. Annak idején a GP3-ból a Forma-1-be lépés hatalmas volt, a szemeim bevéreztek a nap végére. Ez nagyon emlékezetes volt, az érzésre örökké emlékezni fogok.

Visszanézed a versenyeidet valamilyen formában, legyen az akár teljes futam, összefoglaló? Vagy egyáltalán nem foglalkozol ezzel?

Mindig visszanézem a YouTube-on a legjobb fedélzeti kamerás felvételeket, mert ott vannak a legérdekesebb dolgok. Meg szoktam nézni a futamokat is, de kétszeresen felgyorsítva, és lelassítom, ha valami érdekeset látok.

Ki a legjobb barátod a pilóták közül?

Alex Albon. Nagyon közel állunk egymáshoz, évekkel ezelőtt gyakorlatilag együtt éltünk, együtt vonatoztunk minden nap.

És mi a helyzet Lewis Hamiltonnal?

Lewis-zal is nagyon jó a kapcsolatom. Nyilván teljesen eltérő szakaszban jár a karrierünk, gyakran kapok tőle jó tanácsokat. Egymást erősítjük, de egyúttal nagyon tisztelem is őt. Szerintem kölcsönösen tiszteljük egymást, egykor ő is a csapata fiatal tagja volt.

Van valamilyen, a versenyzéshez köthető babonád? Sebastian Vettel korábban érmét dugott a cipőfűzői közé, Charles Leclerc pedig piros nadrágot szokott hordani az időmérők napján.

Nincsenek babonáim, bár a mai nap után keresnem kell valamit! Csak jól kell csinálni a dolgokat. Biztosra kell menni, hogy az ember jó elmeállapotban legyen mentálisan, és képes legyen arra, hogy elérje azt, amit elérhet.

Szóval nem hiszel a külső erőkben vagy ehhez hasonló tényezőkben.

A felkészülésben, a kemény munkában, és a potenciál beteljesítésében hiszek.

Mi az a ruhadarab, ami nem hiányozhat a hétköznapi George Russell gardróbjából?

Ú… Jelenleg van egy fehér Tommy-farmerem. Az a jó benne, hogy száraz időben viselhetem pulcsival, dzsekivel, pólóval is. Szeretem ezt a darabot nagyon, de nincs olyan ruhám, amit minden nap hordanék.

Még egy utolsó kérdés. Melyiket választanád: garantált pole-pozíció szombaton, vagy garantált dobogó vasárnap?

Egyértelműen a garantált vasárnapi dobogót. A pole-ért nem adnak pontokat!