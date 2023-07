Öröm és felszabadultság a garázs egyik oldalán, keserűség a másikon – több szempontból is nagyot fordult a világ a Mercedesszel, mely a tavalyi év után újra pole-pozíciót szerzett a Hungaroringen, csak ezúttal nem George Russell-lel, hanem Lewis Hamiltonnal.

Miközben a hétszeres világbajnok bő másfél év után örülhetett újra rajtelsőségnek, addig Russell a 38. Forma-1-es Magyar Nagydíjat csak a 18. helyről kezdheti, miután már a Q1-ben elvérzett. A 25 éves versenyző meglehetősen csalódott volt at történtek után, amikor a Sky Sports F1-nek nyilatkozva értékelte a szombati napját, miután a kiesésében többek között az is közrejátszott, hogy a kivezető körének a végén többen is megelőzték.

„Gyorsak voltunk, az autó pedig nagyszerű, végig megvolt az összhang” – summázott Russell. „Négy autó előzött meg a végén az utolsó kanyar felé, mielőtt megkezdhettem volna a körömet. Ezek után az 1-es kanyarban már három tizedmásodperc volt a hátrányom, a gumijaim pedig sehol nem voltak, ami teljesen normális volt, ha azt vesszük, hogy lassabban mentünk.”

„Nagyon csalódott vagyok, mert nem is nagyon kellett volna kockáztatnunk. Egyetlen körre mentünk ki a végén, ahogyan sokan mások is” – jegyezte meg arra utalva, hogy korábban is pályára hajthattak volna a Q1 végén. „Az autónk több, mint gyors volt ahhoz, hogy bejussunk a Q2-be, illetve a Q3-ba; ritka, hogy ilyen hibákat követünk el. De azt kapod, amit megérdemelsz, ha nem jól csinálod a dolgokat.”