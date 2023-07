Valósággal felrobbantotta a Hungaroring lelátóit a szurkolók ovációja a Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzésének végén, amikor Lewis Hamilton mindössze három ezredmásodperccel megverte Max Verstappent. A hétszeres világbajnok ezzel pályafutása 104. pole-pozícióját szerezte meg, és az elsőt a 2021-es szaúd-arábiai hétvége óta. A kétszeres világbajnok holland indulhat mellőle, mögülük pedig a mclarenes Lando Norris várhatja a piros lámpák kialvását vasárnap.

Az időmérő edzés után Danica Patrick ex-IndyCar- és NASCAR-versenyző készítette az interjúkat az első három helyezettel.

„Őrületes másfél éven vagyunk túl” – kezdte Hamilton, aki kilencedik rajtelsőségét könyvelheti el a Hungaroringen. „Még a hangom is elment, akkorát üvöltöttem az autóban. Lenyűgöző ez az érzés, és hálás vagyok a csapat kemény munkájáért. Rendkívül keményen megdolgoztunk ezért a pole-ért, ami olyan, mintha az első lenne. Nem számítottam rá tegnap, hogy a rajtelsőségért fogunk küzdeni, de az utolsó körömbe mindent beleadtam, semmi nem maradt benne.”

„Ez az időszak mindannyiunknak embert próbáló volt, hullámvölgyekkel teli, de a hitét senki sem veszítette el a csapatban. Összefogtunk, és arra összpontosítottunk, hogy a megfelelő irányba tereljük az autót. A mai nap folyamán a többiekhez képest sokat veszítettünk a 4-es és a 11-es kanyarban, de igyekeztem nyomni, és bíztam benne, hogy egyáltalán a pályán maradok. Remélhetőleg ez azt bizonyítja, hogy visszataláltunk a helyes útra” – folytatta a Mercedes britje.

„Azt sem tudom, tudok-e egyáltalán aludni az éjjel” – vágta rá a 38 éves versenyző, amikor a vasárnapi esélyekről kérdezték. „Holnapra mindent átnézünk, amit csak tudunk, hiszen két sráccal is kemény csatát kell majd vívnunk. Lando kiváló munkát végez, és nagyszerű látni, hogy felzárkózott a McLaren, Maxról pedig tudjuk, hogy mindig ott van a szeren.”

„Egész hétvégén küszködtem, hogy megtaláljam az egyensúlyt az autóval, emiatt hullámzóan teljesítettünk az edzéseken is” – panaszkodott a bajnokságban közel 100 ponttal vezető Verstappen. „A mai időmérő edzés szintén nehéz volt ilyen szempontból: a Q1-ben és a Q2-ben még magabiztosan éreztem magam, minden kanyart agresszívan támadhattam, és még az első Q3-as körömről is azt gondoltam, hogy jó, de utána megint nem éreztem az autót.”

„Ahogy megpróbáltam nyomni, rögtön elúszott vagy a hátulja, vagy az eleje. Így is másodikak vagyunk, de ezzel az autóval normál esetben elöl kellene végeznünk. Úgy gondolom, működnek a fejlesztéseink, valószínűleg beállítások szempontjából nem állt össze minden.”

Bár Norris a szezon elején még a sereghajtók közé tartozó McLarennel már harmadik alkalommal végzett a legjobb három között, mégsem elégedett a fiatal brit. „Csalódott vagyok” – jelentette ki. „Ha egy tizedmásodpercen belül vagy a pole-hoz képest, úgy érzed, hogy a pole-ban kellene lenned, ha össze tudtad volna rakni azt a kört. Összességében viszont elégedett vagyok, ezzel a második sorral jó munkát végzett a csapat, eddig jó hétvégénk van. Versenyzőként már nem vagyok a legboldogabb, mert túl sokszor hibáztam, és ennek ma ára volt.”

„Mindig apró dolgokon múlik az egész, hogy össze tudod-e rakni a kört. Ez nem volt a legtisztább, de az is kockázatos mindig, ha egy picit jobban nyomod a kelleténél. Semmi komoly, de egy tizedmásodperc biztos maradt benne, ami frusztráló, de ettől függetlenül örülök” – összegezte az érzéseit, majd a versenyre is kitért: „Izgatott vagyok, mert tegnap meglehetősen erősnek tűnt a versenytempónk, ahogyan az volt Silverstone-ban is. Ezen a pályán azonban nehéz előzni, talán ezért is vagyok frusztráltabb, mint kellene.”