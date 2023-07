Napos időben, 26 fokos levegő- és 45 fokos aszfalthőmérséklet mellett készülődött a mezőny az idei év 11. időmérő edzésére a 2023-as Forma-1-es Magyar Nagydíjon. A kvalifikációt megelőzően a mercedeses Lewis Hamilton volt a harmadik szabadedzés leggyorsabbja, de ha van hétvége, ahol az edzéseredményekből nem lehet igazán sok dolgot leszűrni, akkor az a hungaroringi.

Az időmérős új gumiszabályok miatt ugyanis a szabadedzések részben a spórolásról szóltak: a hétvégén 13 helyett 11 szett száraz pályás abronccsal gazdálkodhatott a mezőny, a kvalin pedig a Q1-ben csak kemény, a Q2-ben csak közepes, a Q3-ban pedig csak lágy Pirellik kerülhettek az autókra.

A Q1 elején az esős időmérőkre jellemző módon felsorakozott a mezőny a bokszutca kijáratánál, de kezdetben egészen jól felosztották a pályát maguk közt a versenyzők. A szakasz első perceiben Valtteri Bottas villant nagyot, a finn az Alfa Romeo volánja mögött még a Red Bull-os Max Verstappennél is gyorsabb volt.

Our fastest driver out on track so far? 🤔 Why, it’s @ValtteriBottas! 💪 Less than 9 minutes remain in Q1! ⏰#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/oPOuY6dPvF — Formula 1 (@F1) July 22, 2023

A pilótáknak figyelnie kellett a hungaroringi pályahatárokra is, ezt Kevin Magnussen, Oscar Piastri, Alexander Albon, Logan Sargeant és Csou Kuan-jü is megtapasztalta a Q1 első félidejében.

One word

Six letters Gravel pic.twitter.com/ZgMJDZRuJn — Mattzel89 (@Mattzel89) July 22, 2023

Verstappen a szakasz második felében azért rákapcsolt, de a többiek is. A két Alpine-versenyző sokat javult, négy perccel a leintés előtt bejöttek a legjobb ötbe, miközben a Ferrarinál nyugodtan várakoznak. Charles Leclerc ki is fejezte nemtetszését, amikor már a kiesőzóna határán táncolt korábbi idejével.

A Q1 hajrájában még rengeteg változás történt. Csou is megmutatta, hogy gyors az Alfa Romeo, az élre is ugrott és ott is maradt. A fináléban az utolsó kanyarban forgalmi dugó volt, mindenki a legvégére hagyta utolsó gyorskörét. Ezen rajtavesztett George Russell, a Mercedes britjét hárman is megelőzték az utolsó kanyarban – a tavalyi pole-pozíciós búcsúzott a szakaszban a két Williamsszel, Cunoda Jukival (AlphaTauri) és Kevin Magnussennel (Haas) együtt. Daniel Ricciardo a 15. helyen továbbjutott időmérős visszatérésekor, verve csapattársát.

A Q2-ben előkerültek a közepes abroncsok, ezzel együtt pedig az Alfa Romeók csillaga is halványult – de csak kicsit. Verstappen is bajba került egy alkalommal Lance Stroll-lal (Aston Martin) egyetemben, mindkettejüktől elvettek egy-egy kört pályaelhagyás miatt. A hollandnak így ment a levesbe addigi vezető ideje, a kezdeményező szerep pedig a McLareneké lett, akik a szakasz első felében Lando Norris, Oscar Piastri sorrendben álltak az élen.

Max Verstappen has his lap time from Q2 deleted for track limits 😬 Over 8 minutes remain in the session! #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/dKXSSEXBJm — Formula 1 (@F1) July 22, 2023

Köridő híján Verstappen nem bízott semmit a véletlenre, a tök üres pályának egyedül nekivágva letett egy olyan kört, amivel a második helyre ugrott, a McLarenek közé. A holland ezzel bebiztosította a továbbjutását – ez azonban nem jött össze Carlos Sainznak (Ferrari), a két Alpine-nak, Ricciardónak és Strollnak.

A Red Bull-os Sergio Perez megtörte öt időmérős negatív szériáját, bejutott a Q3-ba, ahogy a két Alfa Romeo is. Sainz számára a továbbjutás csak két ezredmásodpercen múlott Fernando Alonso Aston Martinja mögött, de a kilencedik Csou is csak 3 ezreddel ment gyorsabb kört nála.

A már lágy gumis Q3-as első felfutások után Verstappen állt az élre, egy tizedmásodperccel előzve Hamiltont. Őket Norris és Alonso követte, az ekkor ötödik Perez és a hatodik Leclerc már fél másodpercet kaptak a hollandtól. Mögöttük Bottas, Nico Hülkenberg (Haas), Piastri, Csou sorrend alakult ki a várt finálé előtt.

Az utolsó gyorskörös próbálkozásokra Leclerc és Verstappen az elsők között hajtottak ki, a McLarenek és Hamilton a sor végén próbálkoztak, az utolsó pillanatra hagyva a javítási lehetőséget. Leclerc javított idején, de nem lépett előre, Verstappen viszont nem javított. Norris még nem fogott ki rajta, nyolc századdal elmaradt a holland idejétől, Hamilton azonban ugyan csak három ezreddel, de átlépte a Red Bull köridejét.

POLE NUMBER 104!!!! 🙌 For the first time since the 2021 Saudi Arabian Grand Prix, @LewisHamilton is back on pole! #HungarianGP #F1 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/k47sR2i6I5 — Formula 1 (@F1) July 22, 2023

Hamilton ezzel megszerezte 9. hungaroringi pole-pozícióját Verstappen előtt. A második sor a McLarené lett Norris, Piastri sorrendben, a harmadik sorba pedig két Ferrari-motoros autó került: Csou az Alfa Romeóval megelőzte Leclerc Ferrariját. A top10 további sorrendje: Bottas, Alonso, Perez, Hülkenberg.

A 2023-as Forma-1-es Magyar Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik.