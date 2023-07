Az időjárás tekintetében szeszélyesen alakult pénteki nap után derült idő fogadta a Forma-1-es mezőnyt és a helyszínre kilátogató nézőket szombaton. A 38. Magyar Nagydíj harmadik, egyben utolsó szabadedzése 24 °C-os levegő- és közel 45 °C-os aszfalthőmérséklet mellett, továbbá a korábbi gyakorlások rendhagyó menete miatt az erőviszonyok szempontjából gyakorlatilag a sötétben tapogatódzva vette kezdetét, pénteken ugyanis a Red Bull és a Mercedes sem mutatta meg, mire képes valójában.

Meglehetősen korán rákapcsoltak a gyors körökre a Red Bullnál is: ennek megfelelően alig néhány perc után Max Verstappen és Sergio Pérez kettőse vette át a vezetést – a holland 1:18,478-as idővel ugrott a lista élére, amivel kereken 8 századmásodperccel előzte meg mexikói csapattársát, aki autótöréssel kezdte a hétvégét a Hungaroringen. Az igazsághoz viszont hozzátartozik az is, hogy a hétvége eddigi legkedvesebb jelenete is Pérez balesetéhez kapcsolódik:

Annyira erősen kezdtek ráadásul a Red Bull-osok, hogy az üldözők sokáig még az eggyel puhább, lágy keverékű gumikon sem tudták megelőzni őket. A következő fél órában folyamatosan változott a sorrend, ahogy egyre többen próbálkoztaka piros oldalfalú Pirelliken; emiatt az eredménylista is torz képet festett. Ettől függetlenül jól érzékelhető a továbbfejlesztett RB19-es fölénye, hiszen azonos keverékű, közepes gumikon 1 másodperc körüli volt a Red Bull és a Mercedes közötti különbség.

Lágy gumikon azonban fordult a kocka az utolsó negyed órára: Lewis Hamilton ideiglenesen még a vezetést is átvette Verstappentől, 1:17,811-es időt autózva. A Mercedes pilótája – a borzalmasan sikerült pénteki nap ellenére – két és fél tizedmásodpercet vert a kétszeres világbajnoki címvédőre, bár ez korántsem jelenti azt, hogy a délutáni kvalifikáción is hasonló kimenetelre kell készülni.

Mindazonáltal a Red Bull-versenyzők között minimális maradt a különbség lágy gumikon is, hiszen Pérez mindössze 6 ezreddel volt lassabb a hollandnál. Nico Hülkenberg negyedik helye viszont kifejezetten meglepő, pláne, ha figyelembe vesszük azt, hogy a másik Haasszal Kevin Magnussen csak a 15. helyen végzett. A német versenyző így Lando Norrist és George Russellt is megelőzte többek között. A Ferrari szereplése pedig nem mondható erősnek, miután Charles Leclerc és Carlos Sainz is az első tíz sorrendjének alsó fertályába került, ami Fernando Alonsóval és Valtteri Bottasszal lett teljes.

A program 16 órától folytatódik az időmérő edzéssel.

