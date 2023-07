A kora délutáni első gyakorlásnál kevésbé szürke és felhős, de továbbra is mérsékelten meleg (24 Celsius-fokos levegő- és 33 fokos aszfalthőmérséklet) időben kezdődött a 38. Forma-1-es Magyar Nagydíj második szabadedzése.

A bokszutcai lámpa zöldre váltása után szinte mindenki azonnal kigurult a Hungaroringre, hiszen az első alkalmat nagyjából elvitte az eső, amire ezúttal is volt halvány esély.

Az első tíz perc után a Williams újonca, Logan Sargeant állt az élen, igaz, csapattársával Alex Albonnal (2.) együtt a lágy gumikat használták, míg a többiek addig a közepes keveréken tették meg mért köreiket.

A Red Bullok és a Ferrarik viszonylag sokáig a garázsban maradtak, 15 perc után léptek csak a pályára. Az első edzésen rögtön az elején autót törő Sergio Perez autójára lágy gumik kerültek, de azokon is csak a 6. időt produkálta.

Nagyobb meglepetés volt, hogy a szintén lágyakon menő Max Verstappen sem bírt Sargeant idejével, első nekifutásra 75 ezreddel elmaradt az amerikaitól, mindössze egyetlen ezreddel megelőzve a mclarenes Lando Norrist, aki közepesen érte el addigi legjobbját.

A Williams tovább villogott: Albon a közepes gumin ugrott az élre 1:18,377-tel, majdnem fél másodpercet javítva Sargeant idején.

It's a Williams 1-2 as things stand in FP2 thus far! 😮‍💨

Alex Albon in P1, and team mate Sargeant right behind him 💪#HungarianGP #F1 @WilliamsRacing pic.twitter.com/yD7gdTRXJE

