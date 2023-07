Borús, szürke, a korábbi napokban tapasztaltnál jóval enyhébb időben (24 fokos levegő- és 35 fokos aszfalthőmérséklet) kezdődött a 38. Forma-1-es Magyar Nagydíj első szabadedzése a 4381 méteres Hungaroringen.

A pályára elsőként a mercedeses George Russell gurult ki, de a tavalyi mclarenes ejtés után Nyck De Vries helyén a mezőnybe az AlphaTaurinál visszatért Daniel Ricciardo is hamar a pályára lépett.

Alig telt el három perc, a Red Bull-os Sergio Perez össze is törte a fiss fejlesztésekkel szerelt autót. A mexikói a első gyors körén az 5-ös kanyarban dobta el az RB19-est, miután vélelme szerint érintette a füvet a féktávon. A megpördülő autó bal eleje csúnyán összetört a gumifalban – a Monaco óta küszködő pilóta a lehető legrosszabban indította a hétvégét.

A Red Bull eltávolításának idejére előkerült a piros zászló, a leállás alatt eleredt az eső is. A körözés 8 perc után indult újra, a versenyzők még a száraz gumikon hajtottak ki, hogy legalább valami minimális tapasztalatot gyűjtsenek a slickeken, miközben kövér cseppekben esett az égi áldás.

Sergio Perez clips the grass and his FP1 ends in the barriers 💥#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/2sWABZXYQl — Formula 1 (@F1) July 21, 2023

A szektoridőkön is látszott, hogy a pálya utolsó és első szakaszán már rendesen szakadó esőben nem lesz tapadás, amit csak aláhúzott, hogy Valtteri Bottas a fűre is csúszott a 12-es kanyarban. Mindenki visszatért a bokszba.

Rain has started to fall and Bottas has slithered off onto the grass#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/ZnaiXnetlf — Formula 1 (@F1) July 21, 2023

Néhány perc elteltével a nyolcszoros hungaroringi győztes Lewis Hamilton átmeneti (intermediate) Pirelliken kimerészkedett az aszfaltcsíkra, de a kör végén vissza is tért a garázsba. A hétszeres világbajnok után a 2021-es, esős futamon győzni tudó Esteban Ocon tett próbát a pályával az Alpine-nal, majd a ferraris Carlos Sainz ésCharles Leclerc is így tett.

Oscar Piastri is braving the conditions, on inters! The Aussie manages to get back to the pits in one piece 👍 #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/SOEctP3LfD — Formula 1 (@F1) July 21, 2023

Félidőnél egész komolyan rákezdett az eső, amikor a mclarenes Oscar Piastri, a haasos Kevin Magnussen és az alpine-os Pierre Gasly ment ki egy-egy felderítőkörre.

Sorra mások is nekifutottak a zöld Pirelliken, amíg Sainz a 3-as kanyar után meg nem forgott, majd a kerékvetőn fennakadva megállt. Szűk negyedórával a vége előtt újra előkerült a piros zászló. A híresen profi hungaroringi marshalok gyorsan visszatolták a pályára, a spanyol visszatérhetett a bokszba.

Sainz bumped the barriers is now beached on a kerb 👀#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/h5apeegGle — Formula 1 (@F1) July 21, 2023

Az utolsó 10 percben felpezsdült a munka, többen is kimerészkedtek, Bottas újra a füvön járt, az alphatauris Cunoda Juki egy hiba során elhagyta az első szárnya jobb oldali záróelemét, de komoly incidens már nem történt.

Az utolsó pillanatokban Piastri állt az élen, de végül a mercedeses George Russell futotta a leggyorsabb kört.

