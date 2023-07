A Magyar Nagydíjon új rekordot állíthat fel a Red Bull, első csapatként nyerhet zsinórban tizenkét futamot a Forma-1-ben. Pont a Hungaroringre új fejlesztésekkel érkezett a címvédő, a számítások szerint nem is kicsit gyorsulhat Max Verstappen és Segio Perez.

Egyes összehasonlító képeken már látható, hogyan is változott az autó, Max Verstappentől meg is kérdezték, hol fognak főleg segíteni. “A kanyarokban” – válaszolta a holland, csak hogy örülhessenek az ellenfelek.

“A fejlesztések általában gyorsabbá tesznek egy autót, de ezek az új oldaldobozok ráadásul még jól is néznek ki.”

BREAKING: RedBull has introduced a 'Letterbox' sidepod inlet! (Upper picture)



They had already gone towards a wider and less tall sidepod inlet in Baku (Center picture), but this further update brings the concept to the extreme!📈



(Upper photo by @formu1a__uno)#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/AMOxxPVmFa