Ismételten zongorázni lehetett a különbséget a Red Bull versenyzői között, mert amíg a világbajnokságban toronymagasan vezető Max Verstappen a Forma-1-es Brit Nagydíj időmérő edzését is megnyerte, csapattársa, Sergio Pérez zsinórban ötödik alkalommal vérzett el a Q1-ben vagy a Q2-ben.

A mexikói, aki az újabb kiesés miatt leginkább a piros zászlós megszakítást okolta, már az első szakasz végén búcsúzott, így csak a 16. helyről várhatja a vasárnapi futamot. Teljesítményével már Verstappen sem elégedett: finoman célzott rá, hogy a Red Bull-lal illene eljutni a kvalifikáció utolsó felvonásáig.

„Nem tudom, mi mehetett félre ezúttal, de olyan autónk van, amivel természetesen be kell jutni a Q3-ba. Erről Helmutot [Marko] és Christiant [Horner] kellene kérdezni” – nyilatkozta a holland az időmérő után, többek között a RacingNews365.com-nak. Ugyanakkor Verstappen a következő mondatával még egyszer odaszúrt Péreznek: „Harcolunk a konstruktőri világbajnoki címért is, de úgy érzem, jelenleg egyedül is képes vagyok rá.”

Verstappen kijelentése pedig számokkal is alátámasztható: a hollandok kétszeres világbajnoka 229 ponttal áll az összetett élén – 81 ponttal előzve a csapattársát –, míg a csapatbajnokság második helyén álló Mercedes 178 egységgel rendelkezik, tehát egymaga több mint 50 ponttal előzi a brackley-i alakulatot.

Ez menti meg Pérezt a kirúgástól?

Sorozatosan félresikerülő szombatjai után rendre megkérdőjelezik, meddig van maradása Péreznek a toleranciájáról nem éppen híres Red Bullnál. Jelenleg 2024 végéig érvényes a mexikói szerződése, és egyelőre nincs is veszélyben az ülése – igaz, ezt nem a teljesítményének köszönheti, mint arra Helmut Marko is rámutatott.

„Péreznek muszáj javulnia az időmérőkön” – jelentette ki a Red Bull tanácsadója a német Sky Sportsnak nyilatkozva. „A versenyeken általában jól megy, és most is szerencséje van, mert ezen a pályán könnyen felzárkózhat. Ez mindig is a gyengesége volt, de most már túl gyakran fordul elő, és ezen változtatni kell. Dolgozunk is rajta, mert ott nyilvánvalóan nem stimmel valami, ha az egyik versenyző elöl van, a másik pedig a 16. helyen.”

„Most második a pontversenyben, és a versenyei általában jók, ami Nyck de Vriesről nem mondható el” – hasonlította össze a mexikóit az AlphaTauri hollandjával. „Jelenleg nem látom szükségét bármilyen intézkedésének, és nincs is senki, akire le tudnánk cserélni őt.”

Az említett De Vries szénája kifejezeten rosszul áll a Red Bullnál, annyira, hogy holland lapértesülések szerint a nyári szünetig kapott időt a bizonyításra – amennyiben nem tud élni a lehetőséggel, a gárda másik neveltjét, a jelenleg a japán Super Formula-sorozatban a bajnoki címért versenyző Liam Lawsont ültethetik a helyére. Felmerült ugyan Daniel Ricciardo neve is, de az ausztrál visszatérési esélyei igen csekélyek korábbi csapata kötelékében, legalábbis az AlphaTauri nem számol vele.