Felhős időben, 21 fokos levegő- és 23 fokos aszfalthőmérséklet mellett készülődött a mezőny az idei év tizedik időmérő edzésére a 2023-as Forma-1-es Brit Nagydíjon. A harmadik szabadedzésen vizes pályán gyűjthetett tapasztalatot a mezőny, és a jelek alapján lehetett arra számítani, hogy a kvalifikáción jól fog jönni ez a tudás.

A Q1-ben elő is kerültek az átmeneti abroncsok: az eső ugyan ekkor nem esett, de korábban igen, és még a kvalifikációt megelőző Forma-2-es futam sem tudta tökéletesen felszárítani az aszfaltot. Az ilyen körülmények között megszokott módon ezúttal is mindenki folyamatosan a pályán volt, ugyanis túlzás nélkül mondható, hogy másodpercről másodpercre javult annak állapota, ezzel pedig a köridők is.

A mezőny többsége – gyakorlatilag a Ferrarikon és a Haasokon kívül mindenki – már a kezdéskor megpróbált száraz gumikkal a pályára hajtani, mint kiderült, ők döntöttek jobban, időveszteség nélkül futhattak egyre gyorsabb köröket.

Out we go for Q1! Lando and Oscar on the Soft tyres. 👊#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/gEsOiEpFhM — McLaren (@McLarenF1) July 8, 2023

Azért a száraz gumik sem jelentettek még életbiztosítást: Lewis Hamilton első mért körén például majdnem elásta a kavicságyban a Mercedest egy megforgást követően.

Lewis Hamilton finds himself in a spin and in the gravel at the start of Q1 🌀 He’s now back on track#BritishGP #F1 pic.twitter.com/Zzmhc614gr — Formula 1 (@F1) July 8, 2023

Sok ideje nem maradt a versenyzőknek a javításra, ugyanis a Q1 utolsó perceire már esőt jósoltak, illetve egyesek látni is véltek. Míg Max Verstappen és Fernando Alonso rendszeresen az élen, vagy annak közelében találták magukat a Red Bull-lal és az Aston Martinnal, addig nehezen álltak össze az igazán jó körök Carlos Sainznak és Sergio Pereznek a Ferrari, illetve a Red Bull volánjánál.

6 perccel a Q1 leintése előtt a mercedeses George Russell szerint már mindenhol szemerkélt a pályán, a javítás egyre nehezebbé vált. Ekkorra többeknek már elkoptak az első szett lágy gumik, többen is cserére kényszerültek, köztük Perez is, aki bő három perccel a vége előtt csak a 14. helyen állt.

Az első szakaszt piros zászlóval megszakították 3 perc 11 másodperccel a leintése előtt, ugyanis Kevin Magnussen alatt megállt a Haas a pályán. A dán ezzel “bebiztosította” kiesését, egyébként is az utolsó ötben tanyázott a dán versenyző.

🚩 RED FLAG 🚩 Kevin Magnussen has stopped out on track with just three minutes remaining in Q1#BritishGP #F1 pic.twitter.com/BWbYSFxsyv — Formula 1 (@F1) July 8, 2023

Hosszú ideig tartott a műszaki mentés, de ez sem volt eseménymentes. Verstappen, amikor ki akart hajtani a bokszutca végére, első szárnyát törte, ugyanis belefordult a bokszutca falába.

Max hits the pit wall 👀 pic.twitter.com/vA3c0eJshS — WTF1 (@wtf1official) July 8, 2023

A hajrára mindenki kiment, ugyanis az eső nem érkezett meg, és senki sem volt biztonságban – még Verstappen sem. Gyakorlatilag egykörös időmérővé vált így a Q1, melynek végén az utolsó ötben találta magát Perez, a két AlphaTauri, Csou Kuan-jü (Alfa Romeo) és természetesen Magnussen. Az időmérő Valtteri Bottas számára is véget ér a másik Alfa Romeóval, a finn autója műszaki hiba miatt állt meg a pályán a szakasz végén. Perez ezzel zsinórban ötödik alkalommal vérzett el még a Q3 előtt.

Q1 ELIMINATED DRIVERS ❌ Sergio Perez is out in Q1! Perez 📸

Tsunoda

Zhou

De Vries

Magnussen#BritishGP #F1 pic.twitter.com/hz1jWexwpl — Formula 1 (@F1) July 8, 2023

A szakasz végén egyébként a gyors körök indítása miatt kialakult forgalomban több konfliktus is kialakult: Hamilton majdnem felöklelte Esteban Ocon Alpine-ját, az előrenyomulni próbáló Verstappennel is izmozott, Sainz pedig az utolsó pillanatban vágott be ferraris csapattársa, Charles Leclerc elé.

There was A LOT of traffic at the end of Q1 👀#BritishGP #F1 pic.twitter.com/pJefDaIKCx — Formula 1 (@F1) July 8, 2023

A Q2-re kisütött a nap is, de szemerkélő esőt is jósoltak, illetve jelentettek a rádiókon a mérnökök pilótáik felé – tipikus brit időjárási körülmények uralkodtak. Továbbra is a száraz gumiké volt a főszerep, és az első körök után érdekes eredménytábla alakult ki. Az első hat pilóta között nem volt két tizedmásodperc a különbség: Lando Norris vezetett a McLarennel Pierre Gasly (Alpine), Verstappen, Oscar Piastri (McLaren), Sainz és Ocon előtt.

A körök persze itt is folyamatosan javultak, hiszen a nap még csak ekkor kezdte igazán felmelegíteni az aszfaltot. Alonso és Leclerc is megelőzte rövid időn belül a hatost, majd az egész hétvégén remeklő williamses Alexander Albon jött fel másodiknak – mindezt úgy, hogy napsütés mellett az eső is határozottan szemerkélt!

A szakasz vége nagy tűzijátékot hozott, Verstappen is közel került a kiesőzónához. Továbbjutása nem forgott veszélyben, elsőként lépett a Q3-ba, mögötte a két McLarennel, Albonnal és a két Ferrarival. Nem jutott tovább Nico Hülkenberg (Haas), Lance Stroll (Aston Martin), Ocon, Logan Sargeant (Williams) és a már igazából a Q1-ben kihulló Bottas.

A Q3-ra annyira szárazzá váltak a körülmények, hogy a versenyirányítás engedélyezte a DRS használatát. Az első mért körök után Verstappen – egyedüliként új lágy gumikon – 6 tizedmásodperccel verte Hamiltont és a meglepően jól szereplő Piastrit. A két Ferrari-pilóta követte őket Leclerc, Sainz sorrendben, mögöttük Alonso, Albon, Gasly, Russell, Norris volt a további sorrend. Hamilton és az ekkor kilencedik Russell között kisebb volt a különbség, mint az élen Verstappen és Hamilton között.

Az utolsó nekifutásra előkerültek a friss lágy gumik mindenkinél. Először a két Ferrari, majd a Mercedesek, Alonso és a McLarenek zárták kvalifikációjukat, Verstappen a végére hagyta saját utolsó lövését. Mindenki javított köridején, Verstappennek pedig a legnagyobb kihívást a két McLaren okozta: a holland az utolsó pillanatban tudta épphogy kiénekelni Norris szájából a sajtot pole-pozíciót.

A holland végül 241 ezreddel verte a hazai pilótát, Piastri pedig harmadik lett a másik narancs-króm kocsival. Mögöttük a Ferrarik végeztek Leclerc, Sainz sorrendben, majd a sormintát a Mercedes folytatta Russell-lel és Hamiltonnal. Albon a nyolcadik lett, megelőzve Alonsót és Gaslyt.

A 2023-as Forma-1-es Brit Nagydíj vasárnap 16 órakor kezdődik.