Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2023-as Forma-1-es Brit Nagydíjon. Az utolsó, 60 perces gyakorláson Charles Leclerc volt a leggyorsabb a Ferrarival, megelőzve a williamses Alexander Albont és Fernando Alonso Aston Martinját.

Szombatra megérkezett Silverstone-ba az időjósok által is prognosztizált eső: a csapadék már az F3-as betétfutam menetébe is bekavart, és a Forma-1-esek körözése ugyan száraz pályán kezdődött, de a hivatalos előrejelzés szerint 90 százalék volt az eső esélye. Nem is volt meglepő, hogy már az elején többen a pályára hajtottak. Köztük volt Leclerc is, aki kihagyta a második szabadedzést a Ferrarival.

Lando Norrisszal érdekes incidens történt a bokszutcában az edzés kezdetén: McLarenjén fennmaradt egy hűtőelem, de még időben észrevette a csapata, és a bokszutca végén egy szerelő megoldotta a problémát. Az esetet a stewardok az edzés után vizsgálni is kezdték.

🟢 FP3 GREEN LIGHT 🟢

The final hour of practice before qualifying 👉

Norris has pulled up at the end of the pit lane, his McLaren team asking him to stop the car ✋#BritishGP #F1 pic.twitter.com/EINdFKDTWw

— Formula 1 (@F1) July 8, 2023