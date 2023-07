Egyetlen métert sem tett meg a Forma-1-es Brit Nagydíj második szabadedzésén Charles Leclerc azok után, hogy Ferrariján elektronikai hibát észleltek. A monacói számára a folytatásra egyedüli támpontként az első gyakorláson gyűjtött tapasztalatok maradnak.

“Az első szabadedzésen tanultunk pár dolgot, majd változtattunk, hogy a második edzésen többet tanuljunk, de ezt nem tudtuk tesztelni. Az autónak rendben kellene lennie holnap. Elektronikai problémánk volt, melynek nem kellene befolyásolnia a hétvégénket, nyilván eltekintve a kilométerek hiányától az FP2-ben” – fogalmazott Leclerc, hozzátéve, hogy csapata mindent kicserélt az autón, ami hibás volt.

A monacói számára a kihagyás azért is fájhat a szokásosnál jobban, ugyanis a hétvége hátralevő részére esőt is jósoltak. A biztosabb pályaismeret miatt egyébként is jól jött volna a második 60 perces körözés, ráadásul most Leclerc-nél a változó időjárással jövő problémák is felmerültek: a pilóta saját bevallása szerint ilyen körülmények között nem tud igazán megbízni jelenlegi autójában.

“Kicsit az ismeretlenbe fogunk menni. Szombaton nagyon más lesz minden az esővel. Az elmúlt versenyeken küszködtem ilyen körülmények között, de dolgoztam rajta, úgyhogy bízok abban, hogy jobb leszek” – fogadkozott a bajnoki pontverseny hatodik helyezettje.