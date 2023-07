A pálya tisztítása miatti 5 perces késéssel, enyhén felhős, de meleg időben (26 Celsius-fokos levegő- és 42 fokos aszfalthőmérséklet) kezdődött a 2023-as Forma-1-es Brit Nagydíj 2. szabadedzése Silverstone-ban.

Az első gyakorlást uralta a Red Bull-os Max Verstappen, mögötte csapattársa, Sergio Perez végzett, ám ő már bő négytizedet kapott, hasonlóan, mint a remek 3. helyet hozó williamses Alex Albon – könnyen lehet, hogy utóbbi a csapat 800. nagydíját ünneplő hétvégén igyekezett nagyon könnyű autóval villantani egyet.

A korábbi edzésen sokan panaszkodtak a gyenge tapadásra, ebbe belejátszhatott az is, hogy a Pirelli ettől a hétvégétől más, teherbíróbb szerkezetű – de változatlan keverékű – gumikat szállít az F1-nek.

A többség a közepeseken ment ki, az első körök után Verstappen volt a leggyorsabb, Perez megint 464 ezreddel volt lassabb. Mögöttük a krómozott mclarenes Oscar Piastri, az alpine-os Esteban Ocon, a ferraris Carlos Sainz sorakozott az élen.

Piastri nem sokkal később át is ugrotta Perezt, majd az autóval láthatóan küszködő Lewis Hamilton fellépett a 3. helyre.

Charles Leclerc-nek nem indult jól az edzés, elektronikai probléma miatt állt a garázsban az autó, a szerelők élő fallal takarták a munkát. Míg a monacói a garázsban vesztegelt, csapattársa, a tavalyi silverstone-i győztes Carlos Sainz a leggyorsabb kört futotta.

No FP2 track action so far for Charles Leclerc

He's waiting for an electrical issue to be resolved

Fingers crossed he'll be out on track soon 🤞#BritishGP #F1 pic.twitter.com/40GJReurO0

— Formula 1 (@F1) July 7, 2023