A 2022-es Forma-1-es Brit Nagydíj horrorbalesettel kezdődött: miután az előretörésért küzdő mercedeses George Russell figyelmetlenül húzódott balra, előbb Pierre Gasly AlphaTaurija, majd Csou Kuan-jü Alfa Romeójának kerekéhez ért hozzá, az utóbbi érintés miatt pedig a kínai autója felborult.

Az Alfa Romeo a tetejére borulva, szikrákat szórva szánkázott az első kanyar felé, majd miután ott a kavicságyba azonnal beásta magát a roncs, megpattanva, pörögve repült tovább, ráadásul igen szerencsétlenül, a gumifal és a drótkerítés közötti résbe fejjel lefelé beszorulva sikerült landolnia. Hosszú percekig aggódhattunk a kínai versenyző életéért, mire sikerült kiszabadítani.

A baleset nyomán az idei évre át is építették a pályát, a kavicságyat 40×40 méteres aszfaltozott bukótérre cserélték.

„Nagyon sokat dolgoztunk a télen. Oda egy nagy aszfaltozott terület került a kavics helyére. Így nem süllyedhet be az autó – az volt a nagy probléma tavaly” – mondta korábban a silverstone-i pályát vezető Stuart Pringle.

A hétvége előtt Csout is kérdezték a 2022-es esetről.

„Még arra is külön kényszerítenem kell magamat, hogy visszagondoljak a történtekre. A fő az, hogy már nem is foglalkoztat, az a múlt, persze még így is egy kicsit megérint a Silverstone-ba való visszatérés. De várom is, mert a vasárnapi esetig egész jól ment számomra a hétvége tavaly” – mondta újságírói kérdésre a kínai a Brit Nagydíj csütörtöki sajtónapján, majd kitért a pálya módosítására is.

„Az FIA lépett az 1-es kanyar bukóterét illetően. Ez a jó irány arra az esetre, ha megint történne valami” – mutatott rá.

Csou hálát adott a glóriának, meggyőződése, hogy az mentette meg az életét, és azt is elárulta, hogy azóta sosem nézte meg újra a balesetről készült felvételeket:

„Közvetlenül a baleset után igen, amikor a pálya orvosi központjában voltam, akkor megnéztem, mi történt, mert éreztem, hogy valaki hátulról hozzám ért, kíváncsi voltam, mitől borultam fel. Azóta viszont egyetlen videót sem néztem meg. A fotókat nyilván nehéz elkerülni, mert a szurkolók néha előhozzák a történteket. Nagy, ijesztő baleset volt, de nem zavart meg.”