Napos, kellemes nyári időben (24 Celsius-fokos levegő-, 40 fokos aszfalthőmérséklet) kezdődött a 2023-as Forma-1-es Brit Nagydíj első szabadedzése Silverstone-ban.

A pályára a 800. nagydíját ünneplő Williams, az olajcéges színekkel kiegészített Aston Martin, valamint a krómos reklámfényezéssel ellátott McLaren alkalmi festéssel, míg az Alfa Romeo és az AlphaTauri autói komoly fejlesztésekkel gurultak ki.

Újdonság a hétvégén a Pirelli új gumikonstrukciója, a korábbi, barcelonai kipróbálást követően mostantól már az eredetileg 2024-re fejlesztett, nagyobb teherbírású abroncsokon versenyez az F1 mezőnye.

Lewis with a wave to the home crowd as he leaves the pits 👋#BritishGP #F1 pic.twitter.com/UGKentkX88 — Formula 1 (@F1) July 7, 2023

Az edzés elején – nem nagy meglepetésre – a Red Bull-os Max Verstappen állt az élre, a holland kemény keverékeken futott 1:30,443-jára a második leggyorsabb, Lewis Hamilton is csak szűk egy másodperccel lassabb körrel tudott válaszolni ugyanazon a keveréken. Érdekes módon a címvédő holland így is a tapadás teljes hiányára panaszkodott.

Az amúgy is inogó ülésű Nyck De Vries 11 perc elteltével hibázott, a Luffieldben a kavicságyba tette az AlphaTaurit, de szerencséjére ki tudott evickélni.

Bár Verstappen gyorsulni is tudott, korábbi panaszát később több pilóta is visszhangozta a rádión, ahogy De Vries incidense is azt sugallta, hogy a körözéssel, a felgumizódással sem igazán javult a tapadás. „Mint a jég”, „katasztrofális”, ilyen üzenetek hangzottak el.

Szinte pontosan az edzés felénél ugrott a Red Bull párosa elé az eddigi egyetlen Forma-1-es győzelmét Silverstone-ban arató Carlos Sainz, ám míg Verstappen és Perez a keményeken futotta addigi legjobbját, a ferraris spanyol a két fokozattal puhább lágyakon tudott fél másodpercet javítani.

Az ezt követő 15 percben Sainz csapattársa, az Alpine-pilóták, De Vries is a Red Bullok elé került a piros Pirelliken.

Charles Leclerc bolts on some softs and pops up in P1 with 20 minutes of the session to go#BritishGP #F1 pic.twitter.com/Aw0Bsz0tey — Formula 1 (@F1) July 7, 2023

Az utolsó negyedórára a Red Bullokra is felkerültek a lágy gumik, de Perez nem tudta megelőzni Leclerc akkori első idejét, 53 ezreddel elmaradt a monacóitól. Verstappen körében két kisebb hiba is volt, de a holland így is bő négytizedet adott a ferrarisnak, újra az élre állt.

Az astonos Fernando Alonso felugrott Verstappen mögé, de pillanatokkal később már csak a 3. volt, amikor a Williamsben idén szinte mindig villámgyors Alexander Albon még nála is jóval gyorsabb kört ment, hogy aztán őt pedig Perez utasítsa maga mögé.

Az új első szárnnyal kísérletező Mercedesnél az utolsó percekben is a közepes keverékű Pirelliket gyűrték, Hamiltontól, Russelltől is láthattunk alulkormányzottsági hibát. A merick nem is mutattak sokat, mindkét pilóta kimaradt a top10-ből.