A Vezessen többször írtunk már arról, hogy a Brit Nagydíj helyszínén elkezdődik Brad Pitt új Forma-1-es filmjének forgatása, amelyhez a Mercedes épített versenyautót.

A filmbeli csapat APXGP néven fut majd, az eredetileg Forma-2-es autó festését a kommentelők közül sokan hasonlítják az egyik jól ismert elemmárkához.

FIRST LOOK: Introducing APXGP, starring in an Apple Original Film#F1 pic.twitter.com/0qDe3zMicp