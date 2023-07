Ahogy a Vezessen is többször írtunk már róla, az Apple égisze alatt, Brad Pitt és Lewis Hamilton produceri irányítása mellett új Forma-1-es játékfilm készül, melynek bizonyos jeleneteit a hétvégi Brit Nagydíjon rögzítik.

A stáb számára a valódi, élettel teli paddock, a tömött lelátók adnak hiteles hátteret, de a dolog nem merül ki ennyiben, a silverstone-i bokszutcában a filmbeli, fiktív csapat saját garázst is kapott, mely felett ott látható a Pitt által alakított veterán versenyző, Sonny Hayes, valamint fiatal csapattársa, mentoráltja, a brit Damson Idris által alakított Joshue Pearce névtáblája is.

Brad pitt's team for the Formula 1 movie will be called ApexGP their garage is being setup at Silverstone this weekend, also from the look at Brad's suit, it's Powered by Mercedes which is fitting sense they're designing the cars for the movie#BritishGP pic.twitter.com/J4Y1ZDWRCx

— Zarya (@Varyzia) July 4, 2023