Szombaton ismét érezhetőbben csökken a gázolaj nagykereskedelmi ára: újabb 11 forinttal lesz olcsóbb. A benzin nagykereskedelmi ára öt forinttal lesz kevesebb. Csütörtökön a gázolaj nagykereskedelmi ára 24, a benziné nyolc forinttal csökkent.

Az újabb árváltozás a piaci árakat befolyásolhatja, és természetesen azokat is csak abban az esetben, amennyiben a kutak érvényesítik az árváltozást.

A Holtankoljak.hu adatai szerint a 95-ös aktuális piaci átlagára 678, a gázolajé 743 forint. Magyar rendszámos autók számára továbbra is a védett árak (benzin: 595, gázolaj: 615 forint) érvényesek.

Meddig lesz még védett ár? Jó kérdés: