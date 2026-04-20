Szinte felismerhetetlen állapotban találtak meg a hatóságok egy ellopott Porsche 911 kabriót az Egyesült Államokban. Az autó gyakorlatilag egy mechanikus csontváz volt, mintha értékes alkatrészekre éhes, tolvaj piranhák rágták volna le róla a szaftos részeket.

A Los Angeles-i hatóságok egy út szélén találták meg a jármű maradványait, a látvány pedig még innen Magyarországról is elszomorító.

A látvány szinte sokkoló: a fotók tanúsága szerint a tolvajok nem álltak meg egy egyszerű keréklopásnál, hanem sebészi pontossággal belezték ki a gépet. A komplett hajtáslánc – a motor és a váltó –, valamint a teljes futómű nyomtalanul eltűnt, de a karosszéria külső héját is kíméletlenül lehámozták.

Se lökhárítók, se ajtók, se lámpatestek nem maradtak a helyükön. Odabent ugyanez a szisztematikus pusztítás fogad: az utastérből kikapták az üléseket, a komplett műszerfalat a kormánnyal és a légzsákmodulokkal együtt. Ami maradt, az nem több egy csupasz, szomorú fémcsontváznál.

A módszer mögött persze kőkemény logika húzódik meg, a feketepiac rideg törvényei szerint. Míg egy egyben lévő, csúcsra járatott sportautó a rendszám és az egyedi azonosítók (például a VIN, azaz az alvázszám) miatt ma már viszonylag könnyen lebuktatja magát, addig az atomjaira szedett donorautó részegységei szinte lenyomozhatatlanok.

Egy ilyen prémiumkategóriás gépnél pedig a bontott alkatrészek – a legkisebb elektronikától a komplett motorblokkig – önmagukban is súlyos vagyonokat érnek, és pillanatok alatt, fű alatt cserélnek gazdát.