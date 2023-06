Második rajthelyét még csak dobogóra sem sikerült váltania Carlos Sainznak hazai versenyén, a Forma-1-es Spanyol Nagydíjon. A Ferrari versenyzője csak ötödikként látta meg a kockás zászlót: nemhogy a lehengerlő Max Verstappennel nem tudott lépést tartani, de a középmezőnyből felzárkózó George Russell és Sergio Perez is átugrotta őt.

“Még keményebben dolgoztam ma, de ez nem látszott. Sajnos ez a helyzet” – mesélte Sainz a leintést követően a Sky Sportsnak. “Tudjuk, hogy a versenytempó és a nagy sebességű kanyarok jelentik a gyengénket. Sajnos a barcelonai aszfalt nagyon koptatja a gumikat, a vonalvezetés is és sok a nagy sebességű kanyar. Ezért küszködtünk ma. Emellett ott az autó kiszámíthatatlansága is. Mindent megtettem, amit tudtam, de sajnos az ötödik hely volt a maximum, amit elérhettem” – festett kórképet a spanyol a Ferrariról.

“Meghatároztuk a gyengeségeinket és tudjuk, mi hiányzik. Időre van szükségünk, hogy próbálkozzunk és hozzunk dolgokat, hogy javítsuk a csomagot. A Mercedes ma bizonyította, hogy előreléptek és jó referenciát jelentenek.”

“A legjobbunkat nyújtjuk: a csapat egységes, Maranellóban is támogatnak. Talán csak a számunkra legrosszabb pályán vetettük be a fejlesztést, ez sem segít” – vélekedett Sainz, akinek még így is jobb hétvégéje volt, mint csapattársának.