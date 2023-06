Max Verstappen nyerte a 2023-as Forma-1-es Spanyol Nagydíjat, a Red Bull hollandja a két Mercedes-pilóta, Lewis Hamilton és George Russell társaságában ünnepelhetett Barcelonában. A verseny taktikai sokszínűséget hozott, de így is látható volt Verstappen fölénye mindenki előtt, valamint az, mekkorát lépett előre a Mercedes.

A 66 körös futam előtt ezen a napon is felhők környékezték meg a pályát a pálya felett, de a rajt idején száraz volt az aszfalt. A mezőny többsége (16 fő) lágy gumikon kezdte a versenyt, 3-an (a két Red Bull és a bokszból induló williamses Logan Sargeant) a közepes abroncsokat választották, és csak a szintén a bokszból induló Charles Leclerc Ferrarijára kerültek kemény Pirellik.

A rajtnál az élről induló Verstappen a gumihátránya ellenére is jól jött el, megtartotta a vezetést Carlos Sainz támadásai ellenére is. A második sorból indulók, Lewis Hamilton és Lando Norris összeérésig csatáztak a harmadik helyért, de a Mercedes és a McLaren mellett Lance Stroll talált utat az Aston Martinnal. Norris az első kör végén szárnysérülés miatt a bokszba is hajtott. Sergio Perez a másik Red Bull-lal az első kör végére beért a legjobb tízbe, Fernando Alonso pedig felkapaszkodott az Aston Martinnal a hatodik helyre. George Russell is lépegetett előre a Mercedesben, a 12. pozícióból a hetedikig.

Esteban Ocon Alpine-jának vezetésével már a negyedik körben kialakult egy jelentős DRS-vonat az ötödik helytől visszafelé, mögötte Alonsóval, Russell-lel, Nico Hülkenberggel (Haas), Csou Kuan-jüvel (Alfa Romeo) és Perezzel. Hátrébb Leclerc nemigen tudott előremozogni az első körökben, a 18. helyen tanyázott ekkor.

A DRS-vonat viszonylag gyorsan szétszakadozott. Ocon is le tudta szakítani a mögötte jövőket, és elkezdődtek a sorrendcserék: Hülkenberg mellett hárman is elmentek, így Cunoda Juki jött be a pontszerzők közé az AlphaTaurival, Alonso és Russell pedig a 6-7. helyen váltották egymást, a Mercedes britje kikerülte a spanyolt. Leclerc is feljött a 16. helyre.

A 8. körben helycsere történt a dobogóért zajló küzdelemben is, Hamilton elvette Strolltól a harmadik helyet. Verstappen előnye eközben már 4 másodperc felett volt Sainz előtt, aki további két másodperccel vezetett a hétszeres bajnok előtt.

Tíz kör elteltével el is kezdődtek a kerékcserék: Csou és Nyck de Vries (AlphaTauri) is friss abroncsokat kapott csapatától. Alonso ekkortájt Perez Red Bulljával volt elfoglalva a 7. helyet védve, Russell pedig Ocont kergette az ötödik helyért – a brit meg is előzte a franciát egy körrel később. A bokszmunka annyira beindult a középmezőnyben, hogy Leclerc fel is ugrott a 11. helyre.

LAP 11/66 By George! Russell is making rapid progress this afternoon 👏 The Briton started P12. He’s now P5 after getting past Ocon#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/J7CsyeIB0L — Formula 1 (@F1) June 4, 2023

Az élmezőnybe a 14. körben gyűrűzött be a kiállási hullám. Ocon kezdte a folyamatot, az Alpine közepes abroncsokat kapott, erre pedig reagáltak szép sorban a többiek is Stroll-lal az élen. Taktikai sokszínűség bontakozott ki: a kanadai például lágy abroncsokat kapott az Aston Martintól, de volt, aki kemény Pirelliken tért vissza a pályára.

Sainz a 16. körben járt a bokszban közepes gumikért, erre azonban nem ugrott a Mercedes: Hamilton elmondta, még jók nála a lágyak. Leclerc ellenben már a 17. körben levetette a rajt óta használt keményeket, és lágyakra cseréljék azokat. A Mercedesek tényleg jól mozogtak, melyet az is bizonyított, hogy ők maradtak kinn legtovább az első kiállásuk előtt.

LAP 16/66 Sainz is called into the pits and switches to medium tyres. He returns to the track in P7 #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/UzVwscAG4P — Formula 1 (@F1) June 4, 2023

A futam harmadánál, 22 kör elteltével már csak a két Mercedes és a két Red Bull nem járt bokszban, ők álltak az első négy helyen Verstappen, Hamilton, Russell, Perez sorrendben, a holland előnye 10 másodperc volt. Fel is merült Russellnél már ekkor az egy kiállásos taktika ötlete. A kereket cserélők között Sainz, Stroll, Ocon, Cunoda, Alonso, Csou volt a sorrend, Leclerc a 16. helyen haladt ekkor.

Hamilton végül a 25. körig húzta a cserét, közepes abroncsok kerültek fel autójára. Kiállása után az ötödik helyen folytatta a futamot, kevesebb mint három másodperccel Sainz mögött, majdnem tíz körrel frissebb abroncsokon. Egy körrel később jött a csapattárs is, szintén közepesekért: Russell a hatodik helyre, Ocon elé tért vissza.

Lap 25/66: Lewis comes in and puts on the Mediums. 🟡 He rejoins behind Carlos in P5. pic.twitter.com/4nKal0yxsV — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) June 4, 2023

Verstappennek ezzel érett a grand slam: pole-pozíció, leggyorsabb kör, és minden kör az élen töltve. A holland a 27. körben közepesekről kemény gumikra váltott, és kiállása után is 7 másodperccel vezetett Perez előtt, aki még adós volt egy kerékcserével. A mexikói pótolta is elmaradását a 28. körben, és a 9. helyen folytatta a száguldást.

Míg ezt néztük, Hamilton simán kikerülte frissebb gumijaival Sainz Ferrariját, akit játszi könnyedséggel ért utol néhány kör alatt, és lépett fel a második helyre. Ekkortájt rádiózott Russell is arról, hogy az 5-ös kanyarban esik az eső, melyet később korrigált, miszerint csak izzadságot érzékelt saját sisakján belül.

Az időjárás nemigen zavarta a britet, aki hasonló ütemben közeledett Sainzra, mint korábban Hamilton. Leggyorsabb kört futott például, ahol három (!) másodpercet szedett le a kettejük közti különbségből, de lassabb körén is 1,5 másodperccel volt gyorsabb a spanyolnál. Rájárt a rúd a másik spanyolra is: Alonso mellett Perez ment el a 31. körben, és cserélt gazdát a 8. hely.

Féltávnál Verstappen 13 másodperccel vezetett Hamilton, Sainz, Russell, Stroll, Ocon, Perez, Cunoda, Alonso és Csou előtt – ekkorra Perez átugrotta a japán pilótát is, sőt, egy körrel később már Ocon is mögötte volt.

A 35. körben a dobogós helyeken is változás jött: Russell megelőzte Sainz Ferrariját, így Red Bull, Mercedes, Mercedes volt az első három sorrendje. Megkezdődtek a második körös kerékcserék is, Stroll és Cunoda is bokszban jártak ekkor.

LAP 35/66 Super pass by Russell on Sainz down the inside at Turn 1! He’s up to P3 No sweat 😉#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/HCQ0laZumZ — Formula 1 (@F1) June 4, 2023

Az élmezőnyben leginkább az vált kérdéssé, hogy meddig mehet el Sainz, illetve előtte a két Mercedes. A spanyol dolga nehezebb volt közel 30 körös abroncsokkal, amikor üldözőbe vette őt Perez is. Az utolérést nem várták meg, és kemény gumikat tettek az 55-ös autóra a 42. körben. Ugyanebben a körben Leclerc is fehér oldalfalú Pirellikre váltott: Sainz a hatodik helyen, Alonso mögött, Leclerc a 14. pozícióban, már körhátrányban indult a futam utolsó harmadára.

Innen még lépdeltek előre mindketten: Sainz csak egy pozíciót Alonso cseréjének köszönhetően, Leclerc viszont el sem érte a pontszerző zónát.

A futam utolsó nagy taktikai villanását a Mercedes hozta: Russell lágy gumikat kapott, így Perez mögött 13 másodperccel, a negyedik helyen mehetett a futam végéig, Hamilton azonban kinn maradt a használt közepeseken, tartva a második helyet. Ez is csak ideig-óráig tartott: látva Russell tempóját, az 51. körben Hamilton és Perez is lágy gumikra váltottak, így visszaállt a Hamilton, Russell sorrend a dobogón. Perez Sainz mögé tért vissza, de csak két körébe került, hogy visszakapaszkodjon a 4. helyre. Alonso ezalatt megelőzte a kőkeményen védekező Ocont, így feljött a spanyol a hetedik helyre.

that was quite the defensive move by Ocon 😬 Alonso gets past him for P7. pic.twitter.com/1ciWajqrml — WTF1 (@wtf1official) June 4, 2023

Verstappen az 53. körben 39 másodperces előnyét 17-re csökkentette azzal, hogy ő is kapott egy szett lágy abroncsot a befutóig, így visszavette magához a leggyorsabb kört, teljessé téve a grand slamet. Nemigen változtak már a frontvonalak a leintésig, és az eső sem érkezett meg. A holland mögött Hamilton, Russell sorrendben a két Mercedes látta meg a kockás zászlót, Perez pedig a negyedik helyig kapaszkodott fel.

Sainz számára az ötödik hely jelentette a végállomást, Stroll lett a hatodik, Alonso pedig a hetedik Ocon előtt. Mögötte az utolsó tíz körben azonban volt még kaland. Cunoda és Csou kiszorítósdit játszottak az első kanyarban, miközben a 9-10. helyért küzdöttek. A japán öt másodperces büntetést kapott, melynek köszönhetően kikerült a pontszerző zónából, így a két pontnak Csou, az egynek Pierre Gasly örülhetett az Alpine-nal.

Rewind to Lap 59 ⏪ Tsunoda running in P9 is hit with a five-second penalty for forcing Zhou off track Looks like Yuki will now be missing out on points 😖#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/XoQaXuGKq5 — Formula 1 (@F1) June 4, 2023

Leclerc-t a 11. helyen értékelték a Spanyol Nagydíjon, nem szerzett pontot Barcelonában.

A bajnokság állása:

Verstappen – 170 p

Perez – 117 p

Alonso – 99 p

Hamilton – 87 p

Russell – 65 p

Sainz – 58 p

Red Bull – 287 p

Mercedes – 152 p

Aston Martin – 134 p

Ferrari – 100 p

Alpine – 40 p

McLaren – 17 p

A világbajnokság két hét múlva Kanadában folytatódik.