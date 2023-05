Ahhoz képest, mennyire gyengén sikerült a Mercedes számára az időmérő edzés, a vasárnapi Forma-1-es Miami Nagydíjon sikerült mentenie a menthetőt a csapatnak. Kettős pontszerzéssel zártak a W14-ek, miután George Russell a hatodik helyről indulva lett negyedik, míg Lewis Hamilton a 13. pozícióból felzárkózva ért célba hatodikként.

„Fel vagyok dobva, hogy őszinte legyek, ugyanis jó ideje nem volt ilyen jó versenyünk, ahol még előztünk is. Viszonylag erős tempót diktáltunk, jól is éreztem magam az autóban, úgyhogy elégedett vagyok” – nyilatkozta Russell a Sky Sports F1-nek, miután a szombati nap végén még lényegesen kritikusabb hangnemet ütött meg.

„Nyilvánvalóan jobban szerettem volna még három pozícióval előrébb végezni, azonban tisztában vagyunk vele, hogy a mostani helyzetünkben a negyedik hely volt a maximum, amit csapatként elérhettünk” – folytatta a 25 éves brit. „Jó napot zártunk, és holnap már mindenkivel azon fogunk dolgozni, hogyan tehetnénk meg a következő lépést.”

„Sok elvárás van Imola kapcsán” – utalt a korábban belengetett fejlesztésekre Russell. „Most is 30 másodperccel voltunk lemaradva az élmenők mögött, és Fernandóhoz képest is hátrébb voltunk. Biztos vagyok benne, hogy a jó irányba haladunk majd tovább, ám nem fog mindent teljesen megbolygatni, de bízunk benne, hátha mégis. Kicsit kiszámíthatatlan jelenleg az autónk viselkedése, de reméljük, hogy a következő futamon felülmúlja a képzeleteinket, de hosszú út áll még előttünk.”

Hamilton pedig kifejezetten küzdelmes futamon mentett értékes pontokat, hiszen a verseny első szakaszában egyáltalán nem tudott elmozdulni a 13. helyről, beragadva a williamses Alexander Albon mögé.

„Nehéz, főleg a rajtnál, amikor a DRS-vonatban próbáltam megelőzni a Williamst, ami mindig gyors volt az egyenesekben, ezért nem volt könnyű” – magyarázta a hétszeres világbajnok. „De végül elkezdtem felzárkózni, viszont akkor tudtam igazán nyomni, miután kemény abroncsokra váltottunk. A verseny felétől életre kelt az autónk, amivel elégedett vagyok, de sajnálatos, hogy ennyire hátulról rajtoltunk.”

„Élveztem viszont a versenyt, nagyon jól éreztem magamat a felzárkózás közben. Jó, hogy újra harcolhatok, és pontokat is szereztünk a csapatnak.”

Zárkózik a Mercedes Erős pontszerzésének köszönhetően a Mercedes közelebb ért az Aston Martinhoz a konstruktőrök között, már csak 6 pont a hátránya a tabellán a másik brit csapat ellen. Ami pedig a versenyzőket illeti: Hamilton a negyedik, Russell pedig a hatodik helyről várja a folytatást, amire két hét múlva kerül sor az Emilia-romagnai Nagydíjjal. Az egyéni pontverseny állása (öt futam után): Max Verstappen (holland, Red Bull) 119 pont Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 105 pont Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 75 pont Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 56 pont Carlos Sainz (spanyol, Ferrari) 44 pont George Russell (brit, Mercedes) 40 pont Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 34 pont Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 27 pont Lando Norris (brit, McLaren) 10 pont Pierre Gasly (francia, AlphaTauri) 8 pont A konstruktőri bajnokság állása (öt futam után): Red Bull 224 pont Aston Martin 102 pont Mercedes 96 pont Ferrari 78 pont McLaren 14 pont

Lényegesen pozitívabban látta a Mercedes helyzetét az év ötödik futamát követően Toto Wolff is, ám a csapatfőnök finoman utalt arra is, hogy nem is olyan régen ezek az eredmények még ellenkező érzéseket váltottak volna ki.

„Nem gondolnám, hogy két évvel ezelőtt is ennyire örültünk volna egy negyedik, illetve egy hatodik helynek, de közben más lett az autónk. Nehéz időmérő edzést zártunk, így jó eredmény ez, az autó is jól működött” – összegezte a Miami Nagydíjat Wolff. „Reménykedtünk benne, hogy más nem fog a kemény gumikon rajtolni, de Lewis nagyszerűen versenyzett, és végül többeket is megelőzött.”

„Fantasztikusan működött a csapatjáték, mert nagyon erős szintet képvisel a két csapattárs, de ez közel sem annyira egyértelmű egy nehéz pillanatban.”

„Remélem, hogy Imolában előrébb fogunk lépni. Ugyanakkor a pohár félig üres, ezért senkinek nem akarom azt mondani, hogy fél másodperccel gyorsabbak vagyunk. Új alapokra helyezzük a csapatot” – tekintett előre az osztrák szakember.