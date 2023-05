A tavalyi imolai időmérő óta először nem jutott el az időmérő edzés utolsó szakaszáig Lewis Hamilton, aki csupán a 13. rajtkockát foglalhatja el a Forma-1-es Miami Nagydíjon, miután szombaton már a Q2-ben búcsúzott.

A hétszeres világbajnok – aki épp a hetekben készül hosszabbítani a Mercedesszel – úgy gondolja, sokrétűek a kiesésének az okai. „Nehéz időmérőnk volt. Amellett, hogy nem vagyunk annyira gyorsak, még a ritmust is nehéz volt elkapni, holott tökéletes körökre lett volna szükség” – értékelt a brit, akinek az elején még az őt feltartó Kevin Magnussennel is meggyűlt a baja.

„Voltak pillanatok, amikor azt hittem, jó az autó, például a Q1 végén. A legjobb tíz hátsó felében voltunk, miközben próbáltam kellően felmelegíteni a gumikat. Mindenki más azonban lelassult az utolsó kanyar előtt, ezért visszahűltek az abroncsaim, és nem tudtam jó kört futni.”

„Ha gyors vagy, sokkal nyugodtabban dőlsz hátra, akár az utolsó percig is kivárhatsz, mert még úgy is bejutsz a Q3-ba. Tudtuk, hogy ez most kemény lesz, nagyjából 50-50 százalék volt rá az esély, ezért javítanunk kell az időzítéseinken” – magyarázta a 38 éves pilóta. „Ennek ennyi volt, most leszegem a fejem, és meglátom, mire jutok a 13. helyről, vagy Isten tudja, honnan.”

Eközben a másik Mercedesszel George Russell a hatodik rajtkockát csípte el, amivel – Hamilton betlije ellenére – nem volt elégedett.

„Nem feltétlenül mondanám, hogy elégedett vagyok. Természetesen elfogadom az eredményt, ami nagyon hízelgő ahhoz a teljesítményhez képest, amit valójában nyújtottunk” – jegyezte meg kritikusan az egyszeres futamgyőztes.

„A Q2-ben össze tudtam rakni egy nagyon jó kört, amivel a Q3-ba jutottam, pedig nem igazán lett volna ott keresnivalónk. Ennek oka határozottan nem az erőfeszítések hiánya, de jelenleg ez nem megy nekünk” – állapította meg Russell. „Általában jobbak vagyunk vasárnap, mint szombaton, így reméljük, hogy az Alpine-t és a Haast legyőzzük, miközben a Ferrarit már nehezebb lesz.”

„A versenyre összpontosítunk, de ahhoz a teljes képet néznünk kell, így azt is, hogyan fogunk harcolni azokkal, akik elöl vannak.”

Már a Mercedes főnöke is az autót szidja

A Mercedes szombati teljesítményétől a csapatfőnök Toto Wolff sem volt elragadtatva. „Nem, ez rosszabb, mint amire bármikor számítottam” – kritizálta csapatát az osztrák a RacingNews365.com hasábjain. „Tizenkét hónap telt el azóta, hogy itt jártunk Miamiban, ehhez képest csak minimálisan jobb az autónk. Talán nem pattog az egyenesekben, de ez minden, amiben jobb a tavalyi évhez viszonyítva.”

„Nem elég gyors az autónk, és nem igazán értjük, miért. Egyszer elsők és másodikak vagyunk, utána pedig hatodikak és tizenharmadikak. Ez nem elfogadható.”

Wolff a vasárnapi versenyre nézve sem tudott semmi biztatóval szolgálni. „Nincs mit mondanom, mert egyszerűen nem elég gyors az autónk. Akkor pedig csak még rosszabb a helyzet, ha mások olyan helyzetbe hozzák a kivezető körén, mert nem tudják felmelegíteni a gumijaikat” – válaszolta, amikor arról kérdezték, mivel tudná bátorítani a Q2-ben kiesett Hamiltont.

„Nyilvánvalóan senki sem hibázik szándékosan, és mindemellett mi is próbáljuk őt a legjobb pozícióba hozni. A múltban sok rossz és sok jó pillanatunk volt, ez a nap kétségtelenül rosszul sült el George és Lewis számára” – taglalta a Mercedes helyzetét az 51 éves csapatvezető. „Mindenki láthatja, hogy sehol nem vagyunk az első szektorban.”

„Semmi élvezet nincs abban, hogy hatodikak, hetedikek vagy nyolcadikak vagyunk, de még akkor sem élvezném, ha ötödikek lettünk volna. Azért, mert nem értem, mitől sikerült ilyen rosszra ez az autó.”