Ugyan korábban esőt sem zártak ki, végül ragyogó napsütésben, 28 Celsius-fokos levegő, 47 fokos aszfalthőmérséklet, 10-12 km/órás szél mellett indult a 2023-as Miami Nagydíj a Hard Rock Stadiumot övező 5,4 km-es utcai pályán.

A második és utolsó szabadedzés alapján a Red Bull-os Max Verstappen tűnt a favoritnak, a Ferrari pilótái inkább a Sergio Perezzel való küzdelemre készülhettek.

A Q1-ben hamar elindult a körözés, a ferrarisokon és az Aston Martin-osokon kívül a teljes mezőny azonnal kifutott a Williamsek vezetésével.

Az első gyors körök után Perez állt az élre, a lágyakon Verstappennek is bő egytizedet adott, akit aztán Charles Leclerc is megelőzött kétezreddel.

Hamilton komoly balesetet úszott meg, amikor a 17-es kanyarhoz közeledve rájött hogy az előtte lévő Haas igen lassan poroszkál. A mercedeses kívülről, jobbról akart elmenni Kevin Magnussen autója mellett, érintette is a falat. A rádión azt közölte, megsérült az első szárnya, persze így is jobban járt, mint egy igazi ráfutással.

Nem sokkal az Alfa Romeó-s Csou Kuan-jüt szorította majdnem a falra Carlos Sainz. Sokaknak okozott gondot a forgalom, különösen a beláthatatlan kanyarokban.

Az időket illetően egy kis időre Leclerc volt az első, de aztán Perez és Verstappen is javított, a holland már 1:27,363-nál járt.

A pálya felgumizódásával Magnussen, Hülkenberg, Bottas, Albon is felugrott a top 10-be. Minden az utolsó körökön múlott – a Mercedes pilótái másfél perccel a vége előtt még a 16-17., azaz kieső helyen álltak.

Hamiltonék végül megmenekültek, búcsúzott viszont a mclarenes Lando Norris, az alphatauris Cunoda Juki, az Aston Martin-os Lance Stroll, a McLaren másik pilótája, Oscar Piastri, valamint a Williams újonca, Logan Sargeant. Az első kieső Norris hátránya mindössze 1 másodperc volt Verstappenhez viszonyítva – nagyon szoros volt a mezőny.

A Q2 15 percére elsőként Verstappen gurult ki a pályára, de csapattársa, a a mercedesesek és a haasosok sem vártak.

Míg a Ferrarik még 5 perc után is a garázsban álltak, a Red Bullok Verstappen, Perez sorrendben az első két időt autózták, mögéjük Alonso sorolt be, utánuk az Alpine-ok és a Haasok következtek.

Leclerc az 5., Sainz viszont a 2. helyre ugrott az első gyors körével, a spanyol mindössze 38 ezreddel maradt el Verstappentől. A Mercedesek az első nekifutást követően a top 10-en kívül álltak.

Az utolsó percben gyakorlatilag mindenki megpróbált javítani, Verstappen és Leclerc már 1:27 alá srófolta a köridőt. A meglepetést persze nem ez, hanem a kiesők névsora jelentette, ugyanis a Albon és Hülkenberg mögött a 13. helyen búcsúzott Lewis Hamilton is. Szintén nem jutott az utolsó szakaszba Csou és az alphatauris Nyck de Vries.

A pole sorsát eldöntő Q3-ban is Verstappen hagyta el elsőként a bokszutcát, utána a többiek, míg a ferrarisok megint csak kivártak. A holland többször is hibázott első gyors körén, talán a megerősödött szél zavarta meg. Csapattársa, Perez 1:26,841-gyel nyitott. Leclerc is zavaros kört teljesített, csak a 7. lett.

Az első nekifutások után a sorrend Perez, Alonso, Sainz, Magnussen, Gasly, Russell, Leclerc, Ocon volt, Verstappen és Bottas mért kör nélkül állt a 9-10. helyen.

A fináléra Leclerc ment ki elsőként, nagyon igyekeznie kellett, de újra hibázott, a 7-es kanyarban kipördült, a Ferrari a TecPro falban állt meg – majdnem ugyanott, ahol pénteken, ám ezúttal nem orral, hanem farral. Előkerült a piros zászló, majd, mivel csak másfél perc maradt, bejelentették, hogy a kvalifikáció nem folytatódik.

Mivel a sorrend már nem változott, a pole ezzel Perezé lett, Verstappen csak a 9. pozíciót szerezte meg, hiszen nem volt mért ideje.

A furcsa rajtsorrend miatt érdekesnek ígérkező Miami Nagydíj vasárnap magyar idő szerint 20 órakor kezdődik.