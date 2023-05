A Forma-1 történetének legeredményesebb versenyzője, Lewis Hamilton legutóbb a 2021-es szezon kezdete előtt, hosszú kivárás után hosszabbított a Mercedesszel.

A 38 éves angol pilóta szerződése idén kifut, ám az udvariassági körökön, a lózungokon túl konkrétumot nem igazán hallottunk a folytatásról, így, főleg, hogy a Mercedes tavalyra visszaesett és azóta is azon a szinten maradt, sokan Hamilton visszavonulását, esetleg a Ferrarihoz való átszerződését kezdték pedzegetni.

A Miami Nagydíj csütörtöki sajtónapján újra csak az F1-es jövőjéről kérdezték a versenyzőt, aki nem zárta ki, hogy jócskán a 40-es éveiben is a sportágban szerepel majd.

„Nem tervezem, hogy mostanában abbahagyjam. Nem járok a karrierem vége fel, nem tartok a hanyatlásnál. Csúcsformában vagyok. Minden csak azon múlik, milyen keményen dolgozom, hogy csúcsformában is maradjak mind fizikailag, mind mentálisan” – nyilatkozta az amerikai ESPN-nek.

„Ha megnézzük LeBront (James, 38 éves NBA-sztár) vagy Tom Bradyt (a 2022 végén, 45 éves visszavonult NFL-legendát), megmutatták, hogy kellő elszántsággal és erőbefektetéssel sokáig fenn lehet tartani ezt” – példálózott az amerikai sportolókkal. „Egyelőre nem tervezek változtatni, inkább csak még tovább erősíteném a motivációmat, hogy még jobbá váljak.”

Hamilton a ferraris spekulációk kapcsán annyit elismert, hogy a Mercedesen túl is gondolkodott már korábban.

„Hazudnék, ha azt mondanám, nem gondolkodtam azon, hogy máshol fejezem be a pályafutásomat. A McLarennél kezdtem, bízom benne, hogy mindig is a McLaren család része maradok. 13 évesen kerültem oda, akkor azon gondolkodtam, milyen lenne egyszer náluk versenyezni. De néztem a Ferrari-pilótákat is a tévében, a pályákon, és természetesen azon is elgondolkodtam, milyen lenne vörösben… De a Mercedes az otthonom, jól érzem itt magam. Még nem írtam alá, de dolgozunk rajta.”

Az utóbbi a kulcsinformáció, amit aztán Miamiban a csapatfőnök, Toto Wolff is megerősített, sőt, az osztrák heteken belülre ígérte a hosszabbítást.

„11 éve vagyunk együtt, és bármikor a hosszabbításra kerül sor, fél éven keresztül kapjuk a kérdéseket arról, hol tartunk, mi történik. Mi pedig mindig ugyanazt mondjuk: haladunk, ahogy haladunk” – hangsúlyozta.

„Nincs szó kemény tárgyalásokról, egyszerűen csak összevetjük a számokat. Ezt csináljuk. Dolgozunk rajta. Folyamatban van a dolog, mennek az e-mailek oda-vissza. Pár héten belül összeülünk, aztán alá is írjuk a hosszabbítást” – ígérte Wolff.