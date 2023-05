Enyhén felhős, meleg, időben, 27 Celsius-fokos levegő- és – a korábbiaknál alacsonyabb – 40 fokos aszfalthőmérséklet mellett indult a 2023-as Forma-1-es világbajnokság ötödik fordulója, a sportág történetének második Miami Nagydíja a Hard Rock Stadium körüli 5,4 kilométeres, az idei évre újraaszfaltozott utcai pályán. Az esőre 10% esélyt adtak a futamra.

A Charles Leclerc balesete miatt kurtán-furcsán zárult időmérő miatt érdekes rajtsorrend alakult ki, az első sorból a Red Bull-os Sergio Perez és az Aston Martin-os Fernando Alonso, a másodikból a ferraris Caros Sainz és a haasos Kevin Megnussen, a harmadikból a z alpine-os Pierre Gasly és a mercedeses George Russell, a negyedikből Esteban Ocon és Leclerc, az ötödikből a címvédő Max Verstappen és az Alfa Romeó-s Valtteri Bottas várhatta a lámpák kialvását. A mercedeses Lewis Hamilton csak a 13. helyről kezdhette a futamot.

A Pirelli az egykiállásos, közepes-kemény stratégiát jósolta a leggyorsabbak a 13.20. kör körüli kerékcserével, de a közepes-kemény-közepes (11-17. és 37-43. körös cserékkel) és a közepes-kemény-lágy kombinációt sem zárták ki.

A top 10-ből Ocon és Verstappen kivételével mindenki a közepes keveréket választotta, az említett két versenyző a keményen rajtolt.

Rajt/1. kör

A lámpák kialvásakor Perez jól vett lendületet, megőrizte az első helyet. Hátrébb Verstappen óvatos volt, visszaesett, de a kör felénél már vissza is tért a 9. pozícióba. Bottas előrelépett két helyet, Ocon kettőt bukott – Magnussen egy kör alatt a 7. helyre csúszott vissza.

LIGHTS OUT IN THE 305!!! ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ The Miami Grand Prix is GO and Perez keeps the lead!#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/OKF8n2LNcN — Formula 1 (@F1) May 7, 2023

2. kör

Perez máris 1 másodpercen, azaz DRS-távon kívül került Alonsótól, Verstappen Bottas megelőzésével a 8. helyre lépett előre. A williamses Logan Sargeant a kör végén kerék- és elsőszárny-cserére ment a bokszba.

3. kör

A 17-es kanyarban Leclerc elvette a 7. helyet Magnussentől.

4. kör

A célegyenesben Magnussen visszatámadott, Leclerc pedig mindkettejüket megelőzve a 6. lett.

LAP 4/57 WHAT A MOVE FROM VERSTAPPEN! He pounces on the duelling Leclerc and Magnussen, and takes both of them, moving up to P6 from his P9 grid slot ⚔️#MiamiGP pic.twitter.com/dKmu7IoAOj — Formula 1 (@F1) May 7, 2023

6. kör

A rajtnál Hülkenberggel koccanó Hamilton (13.) a rádión azt jelezte, gond lehet az első szárnnyal, felvetette, hogy talán nem tudja végigcsinálni a futamot.

8. kör

Verstappen a kör végén, a 17. kanyarban elvette az 5. helyet Russeltől, Gasly nyomába eredet.

9. kör

A holland ugyanott megelőzte az alpine-os franciát is.

LAP 10/57 Verstappen is on the warpath as he cuts through the pack He gets past Russell, and then Gasly, to snatch fourth!#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/0hnQwRcRYL — Formula 1 (@F1) May 7, 2023

10. kör

Gasly annyira Verstappenre koncentrált, hogy a célegyenesben Russell is el tudott menni mellette.

13. kör

Leclerc megpróbálta elvenni a 7. helyet Magnussentől, de a dán visszaelőzte a monacóit.

14. kör

Verstappen a szokásos helyen, a 17. kanyarban megelőzte Sainzot, már a 3. helyen állt. Magnussen a bokszba hajtott, kemény gumikat vett fel.

15. kör

A Red Bull hollandja folytatta a rohamot, a hátsó egyenesen DRS-sel befogta és megelőzte Alonsót is. Szűk 4 másodperccel volt ekkor csapattársa, a vezető Perez mögött.

Megkezdődtek a kerékcserék, a közepeseken rajtolt versenyzők sorra mentek ki a kemény Pirellikért.

19. kör

Sainz kerékcseréjével a futam egyharmadánál a sorrend Perez, Verstsappen, Alonso, Ocon, Hülkenberg, Hamilton, Sainz, Albon, Cunoda és Stroll volt a top 10-ben. Perez és Alonso számára is egyre közeledett a kiállás.

21. kör

Perez is kiment a kemény Pirellikért, Verstappen átvette a vezetést. A mexikói a 4. pozícióba tért vissza 19 másodperccel csapattársa mögött.

LAP 21/57 Checo Perez pits from the lead, bolting on a set of hard @pirellisport tyres after running on the mediums thus far Live updates 👉 https://t.co/MddmLh2Nm7 #MiamiGP #F1 pic.twitter.com/NNE3tIjOvf — Formula 1 (@F1) May 7, 2023

22. kör

Verstappen bal első abroncsai egyre viseltesebbek voltak, közben a világbajnok felváltások ra panaszkodott. Perez ugyanekkor Ocon megelőzésével fellépett a 3. helyre. 17,5 másodpercre volt a hollandtól.

23. kör

A kiállásánál későn fékező, így túl gyorsan hajtó Sainzot a bokszutcai gyorshajtásért 5 másodperccel büntették. Hamilton hosszú-hosszú üldözés után megelőzte Hülkenberget, a 6. helyre lépett.

⚠️ PENALTY ⚠️ Sainz is hit with a five-second penalty for speeding in the pit lane He will serve it at his next pit stop, or have the time added to his finishing time if he doesn't pit again#MiamiGP #F1 https://t.co/jXt7OEt2tV — Formula 1 (@F1) May 7, 2023

24. kör

Egy kicsit hátrébb a másik Mercedes is előzött, Russell Strolltól vette el a 9. pozíciót.

25. kör

Alonso húzta a legtovább a közepes keverékeken, a spanyol a 25. körre vette fel a fehér Pirelliket. A kétszeres világbajnok az 5. helyre tért vissza.

27. kör

Alonso a frissebb gumikon könnyedén megelőzte honfitársát, Sainzot, 4. helyre lépett előre.

28. kör

Russell elment Hülkenberg mellett, a 7. lett, Alonso is előzött, Ocontól vette el a 3. helyet.

Féltávnál a kemény gumikon még első etapját gyűrő Verstappen vezetett, Perez 16 másodperccel mögötte volt a 2., utánuk Alonso, Ocon, Sainz, Hamilton, Russell, Hülkenberg, Cunoda és Gasly haladt a pontszerző helyeken.

LAP 29/57 Meanwhile, Alonso relieves former team mate Ocon of P3 💪#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/rutpEx6UWG — Formula 1 (@F1) May 7, 2023

30. kör

Sainz is megelőzte Ocont.

32. kör

Hiába voltak sokkal frissebb abroncsai, Perez nem igazán tudott közelebb kerülni Verstappenhez, egyre inkább úgy tűnt, hogy a holland a cseréje után az új gumikon gyorsan utolérheti és visszaelőzheti majd a mexikóit.

A Mercedesnél csapatutasításra Hamilton elengedte Russellt, aki Ocont igyekezett elkapni.

LAP 33/57 Russell moves into P6 ahead of team mate Hamilton, who's still yet to stop#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/AtqIEwDzU1 — Formula 1 (@F1) May 7, 2023

34. kör

Hülkenberg keményekről közepes Pirellikre váltott, Sainz megelőzte az igen régi gumikon vezető Ocont, a 4. helyre lépett előre.

36. kör

Ocon vesszőfutása folytatódott, Russell a terveknek megfelelően megelőzte az alpine-os franciát.

A kör végén Leclerc megelőzte Magnussent, ám a dán a célegyenesben visszavágott, a monacói újra felsült.

38. kör

Russell nyomult tovább, Sainzot is elkapta, a Mercedes angolja 4. lett.

Hamilton kiment, hogy közepes keverékekre váltson, míg Leclerc ügyesebb DRS-taktikával végre egyértelműen Magnussen elé tudott kerülni.

40. kör

Hamilton a friss abroncsokon Bottast és az épp ezalatt kereket cserélő Ocont is megelőzte. Perez győzelmi esélyei egyre fogytak, ugyanis Verstappen még növelni is tudta előnyét hozzá képest (18 mp) a rajt óta használt keményeken. Kezdett úgy tűnni, hogy akár egy teljes bokszkiállást is kiautózhat, és rögtön az élre térhet vissza.

43. kör

Stroll a 8. helyről ment ki első és egyetlen tervezett cseréjére, közepesekre cserélte az elhasznált kemény Pirelliket.

46. kör

Verstappen 45 versenykör után ment ki friss közepes keverékű gumikért, és mindössze 1,5 másodperccel a vezetést átvevő Perez mögé tért vissza. A mexikóinak fel volt adva a lecke.

LAP 46/57 Verstappen finally pits! He comes out behind team mate Perez in P2#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/x0KfdIWa9a — Formula 1 (@F1) May 7, 2023

47-48. kör

Perez a 26 körös keményeken nem volt képes elmenekülni, Verstappen a hátsó DRS-szakaszon támadásba kezdett, a 17. kanyarban a mexikói még vissza tudta verni ezt, de a célegyenesben a holland újra rohamozott, és az 1. kanyarban meg is szerezte a vezetést.

LAP 47/57 WHEEL-TO-WHEEL! Verstappen seizes the lead from team mate Perez at Turn 1 ⚔️#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/ENxOTFa8L9 — Formula 1 (@F1) May 7, 2023

53. kör

Leclerc nyomás alá helyezte Gaslyt, a francia el is fékezte magát, így a Ferrari monacói versenyzője elvette a tőle a 6. helyet. Az Alpine versenyzőjére pár kanyarral később a mercedeses Hamilton is lecsapott.

54. kör

A hétszeres világbajnok Leclerc nyomába eredt, a hátsó DRS-zónában el is kapta, a 17. kanyarban megelőzte a Ferrarit.

57. kör/befutó

Verstappen 5 másodperces előnnyel, senkitől sem zavartatva jutott a kockás zászlóig, idei harmadik győzelmét aratva – a leggyorsabb kört is megfutva – 6-ról 14 pontra növelte előnyét a másodikként leintett Perez előtt. Fernando Alonso Miamiban visszatért idei „bérelt helyére”, a 3. pozícióba. A spanyol idén negyedszerre zárt a dobogó legalsó fokán.

A további pontszerző helyeken Russell, Sainz, Hamilton, Leclerc, Gasly, Ocon és Magnussen futott be.

Végeredmény

A Red Bull újabb, idei negyedik kettős diadalával, ötből öt futamgyőzelmével szinte már be is biztosította a világbajnoki címeket, hiszen a statisztikák szerint eddig minden istálló mindkét bajnokságot behúzta, ha a szezon első öt fordulójában végig nyerni tudott: így volt ez 1988-ban a McLaren, 1992-ben és ’96-ban a Williams, 2004-ben a Ferrari, valamint 2014-ben és ’19-ben a Mercedes esetében.

A Forma-1-es világbajnokság a május 19-21. hétvégén az imolai Emilia-romagnai Nagydíjjal folytatódik.