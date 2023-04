Amióta tavaly elrajtolt a Forma-1 új érája az új autókkal, mélyrepülésben a Mercedes nyolc konstruktőri világbajnoki cím után: a brackley-i csapat az előző idényben pole-ból és futamgyőzelemből is csak egyet-egyet gyűjtött, méghozzá mindkettő George Russell révén, míg idén négy futam után még a dobogó sem jött össze Lewis Hamiltonéknak.

Ezzel párhuzamosan a színfalak mögött a Mercedes folyamatosan dolgozik a W14-esen, melynek fejlesztései a három hét múlva esedékes Emilia-romagnai Nagydíjon mutatkoznak be – a hétszeres világbajnok ezektől reméli az áttörést. „Már elég korán tudtuk, hogy néhány versenyt várnunk kell a fejlesztésekkel, szóval számoltam a napokat és a heteket” – nyilatkozta Hamilton a verseny után.

„Jelenleg nehéz lenne megmondani, mennyire lesznek jók a fejlesztések, de azt tudjuk, hogy ez valami újnak a kezdetét jelenti majd a mi szempontunkból” – folytatta a brit. „Abban bízom, hogy Miami inkább tempóorientált lesz. Tavaly ugyan sokat pattogtunk itt, de úgy gondolom, ilyen tekintetben sokkal jobban állunk az idei autónkkal. Remélhetőleg sikerül közel kerülnünk a többiekhez. Ha nem is a Red Bullhoz, mert az nagy gyors, de ha az Aston Martinokkal tudnánk csatázni, az nagyszerű lenne.”

Hamilton vasárnap a hatodik lett Bakuban, a 38 éves versenyző úgy érzi, ez volt a maximum a Mercedes részéről. „Úgy gondolom, kihoztuk a legtöbbet az autóból” – értékelte a versenyét. „Az elmúlt néhány napban remekül fel tudtunk készülni a gyárban, illetve a szimulátorban, szóval nagyon büszke vagyok a csapatra.”

„Rendben van a csapatmentalitás is, hiszen a győztes szemléletet képviseljük. Mindenki arra összpontosít, hogy javuljunk, és minden helyzetből hozzuk ki a maximumot. Nem gondolnám, hogy lennének hibáink vagy gondjaink. Inkább arról van szó, hogy most építkezünk ahhoz, hogy eljussunk arra a pontra, ahol lennünk kell. Mindenki továbbra is pozitív a garázsban, és a legjobb tudásunk szerint végezzük a munkánkat.”

„Minden, amit kérhetünk, csak az, hogy megérkezzenek a fejlesztések, amikkel reményeink szerint még inkább harcban lehetünk” – tekintett előre a brit, aki jelenleg a negyedik a világbajnokságban, de máris 45 pont a hátránya a címvédő listavezető Max Verstappennel szemben.