Három forduló után kijelenthető, hogy jócskán elmaradt a várt előrelépés a Mercedes csapatánál. Ahelyett, hogy a brackley-i gárda valóban a Red Bull első számú kihívójává lépett volna elő a 2023-as Forma-1-es szezonra, a legjobb versenyét még a múlt hétvégi Ausztrál Nagydíjon zárta, melyen ugyan George Russell motorhiba miatt kiesett, Lewis Hamiltont viszont másodikként intette le a kockás zászló.

Az év első két futamán azonban még Fernando Alonso is a két Mercedes előtt végzett az Aston Martinnal, időközben pedig a Mercedes is belátta, hogy hosszabb távon szakítania kell az oldaldoboz nélküli tervezési koncepciójával, melyet a W14 még az előző évi modelltől örökölt meg. Ugyanakkor meg van kötve a Mercedes keze fejlesztések terén is, hiszen a költségplafon szorításában nincs lehetőség féktelen költekezésre.

Ennek tudatában aligha meglepő, hogy Toto Wolff az ausztrál hétvégén elismerte,

legkorábban a május második felében esedékes Emilia-romagnai Nagydíjon érkezhet komolyabb fejlesztési csomag a W14-re.

Ez azt jelenti, hogy még a következő hétvégén, vagyis Azerbajdzsánban és Miamiban is abból kell főznie a Mercedesnek, amije van. „A következő versenyeken nem fogunk fejleszteni” – idézett Wolff szavaiból a RaceFans, amiket az osztrák csapatvezető a Sky Sports F1-nek nyilatkozott. „Most arról van szó, hogy megtaláljuk a legjobb beállításokat, továbbá a megfelelő tartomány működtessük a gumikat.”

Wolff – és vele egyetértésben Russell is – megerősítette, hogy a csapat eddig gyorsan tudta kamatoztatni fejlesztéseinek eredményeit, amióta beletörődtek abba, hogy a mostani koncepciójukon muszáj lesz változtatni. Wolff azonban arra is felhívta a figyelmet, senki várjon „csodát” a paradigmaváltástól, így azoktól a fejlesztésektől sem, amiket következő ízben bevet a Mercedes a 2023-as autóján.

„Jó lépéseket teszünk meg, illetve jó fejlesztéseket vetünk be, de ezeket futtatni kell, jóvá kell hagyni, és még elő is kell készíteni” – magyarázta, miért csak Imolában jön az új csomag. „Mi is szeretnénk jól csinálni, de ne számítsunk csodára, nem fogunk hirtelen fél másodperces előnnyel pole-pozíciót szerezni. Inkább arra lesz jó, hogy megszilárdítsuk a pozíciónkat a Ferrari és az Aston Martin mellett.”

A Mercedes jelenleg a harmadik helyen áll a konstruktőri tabellán, a Red Bull és az Aston Martin mögött, de a Ferrarit megelőzve, míg versenyzőik közül Hamilton a negyedik, Russell pedig a hetedik helyről várja folytatást az egyéni értékelésben, mielőtt a négyhetes szünet után, az Azerbajdzsáni Nagydíjjal folytatódik a bajnokság.