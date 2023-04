Sergio Perez nyerte a 2023-as Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíjat csapattársa, Max Verstappen és a ferraris Charles Leclerc előtt. A bakui futam nem bővelkedett izgalmakban: mindvégig a Red Bull diktálta a tempót, kétség nem fért győzelmükhöz, viszont a verseny egyetlen érdemi momentumakor az energiaitalosok rosszul döntöttek, és elvették a győzelmet Verstappentől.

Az 51 körös futamot a mezőny többsége közepes gumikon kezdte, a rajtrácson egyedül Nyck de Vries (AlphaTauri) állt kemény Pirelliken. Az Alpine-os Esteban Ocon, illetve a Haas németje, Nico Hülkenberg – szintén keményeken – a bokszutcából eredtek a mezőny után, miután mindkettejük autóját kikérték a parc ferméből, és módosításokat eszközöltek rajtuk.

A rajtot a pole-pozíciót a pénteki időmérőn megszerző Charles Leclerc jól kapta el, megőrizte a vezetést a Red Bullok előtt, őket Carlos Sainz zárta Ferrari-szendvicsbe. A monacói nem őrizhette meg sokáig a vezetést, Verstappen már a második kör elején, DRS nélkül, csak a szélárnyékot kihasználva közel került a vörös autóhoz. A helycserére végül a DRS-használat engedélyezéséig, a negyedik kör elejéig kellett csak várni.

Verstappent rövidesen Perez is követte, így a 6. körben már kettős Red Bull-vezetést láthatott a bakui közönség, mögöttük a Ferrari párosával. Sainznak azonban inkább a visszapillantót kellett figyelni a mögötte érkező Mercedesben ülő Lewis Hamilton miatt.

A gumicserék már elég korán megkezdődtek, Pierre Gaslyt és Valtteri Bottast az 5-7. kör magasságában közepesről kemény abroncsokra állította az Alpine, illetve az Alfa Romeo. A trend hamar begyűrűzött a mezőny végéről a középmezőnybe, Alexander Albon is követte a példájukat a 8. körben, majd szépen fokozatosan mindenki. Az élen haladók első kerékcseréire a 10. kör kezdetével került sor: addig nem is történt igazán köztük semmi, leszámítva azt, hogy Fernando Alonso utolérte Hamiltont az ötödik helyen. A Mercedesen elfogytak az abroncsok, így az előzés lényegében a bokszkiállással egyidejűleg történt meg.

A 11. körben Verstappen a bokszba hajtott, épp az előtt megejtve kerékcseréjét, mielőtt pályára küldték a biztonsági autót: de Vries eltörte bal első futóművét, és sérült AlphaTaurijával megállt a pályán. A Red Bull versenyzője ezen egyértelműen bukott, a többiek, akik eddig nem jártak a bokszban, mind lecserélték használt közepes gumijaikat keményre. Megtehették volna ezt a holland esetében is, ha türelmesebbek az energiaitalosok: amikor Verstappen a bokszba hajtott, de Vries már leállt a sérült autóval, és lengtek a sárga zászlók.

The Safety car is out with Nyck de Vries stranded on track! 😮 pic.twitter.com/7iLA8Gyew9 — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) April 30, 2023

Miután rendezőtek a sorok, a safety car mögött Perez, Leclerc, Verstappen, Sainz, Alonso, George Russell (Mercedes), Lance Stroll (Aston Martin), Ocon, Hülkenberg, Hamilton volt a sorrend. A száguldás a 14. kör elején indult újra.

A restart első kanyarjaiban több helycsere is volt: Verstappen megelőzte Leclerc-t, Alonso Sainzot, Stroll pedig Russellt. Hamilton is feljött a tizedik helyről a nyolcadikra. A hétszeres bajnok egy körrel később csapattársát is megelőzte a hetedik helyért. Ezt követően egy időre ismét rendeződtek a viszonyok: az élmezőny szereplői tisztes távolságból követték egymást, Verstappen sem tudott érdemben közeledni az előtte 1,5 másodpercre haladó Perezre közelíteni. Az élen álló páros eközben szépen építetgette előnyét Leclerc előtt, a 19. körre már 6-7 másodperc volt a differencia.

LAP 14/51 We are racing again and Alonso sneaks past Sainz down the inside at Turn 6 What a move! 💪#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/QjBIJnepFn — Formula 1 (@F1) April 30, 2023

A 19. körben Stroll hibázott egy komolyabbat a célegyenesre fordító utolsó érdemi kanyarban, így elvette tőle a hatodik helyet Hamilton. Jó ideig ez volt az egyetlen érdemi esemény a futamon: üldözések és utolérések ugyan mentek, de még középmezőnyben sem láthattunk igazán előzéseket, csak vonatozást. Az élen sem történt semmi azon felül, hogy Perez 2 másodperc fölé növelte az előnyét, és megfutotta a leggyorsabb kört. A következő előzést a 33. körben láthattuk, azt is az utolsó előtti helyért hajtotta végre Gasly az Alfa Romeo finnje, Valtteri Bottas ellen.

A 38. körre Verstappen már három másodperces hátrányba került Perezzel szemben. Erre a körre Hamilton utolérte Sainz autóját az 5-6. helyen, de előzési közelségbe nem jutott. Csou Kuan-jü ebben a körben bokszba hajtott, és az Alfa Romeo kínaija feladta a megmérettetést.

Ocon és Hülkenberg egészen az utolsó körökig húzta kötelező kerékcseréjét, így kiállásuk után a 9-10. helyre Lando Norris (McLaren) és Cunoda Juki (AlphaTauri) ugrottak fel. Hamilton hiába üldözte Sainz Ferrariját minden erejét bevetve, előzés itt sem történt, így a befutó sorrendje ugyanaz volt, mint a futam második felében.

LAP 41/51 Hamilton (P6) is getting very close to Sainz but not quite close enough to pass… yet#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/qOUxmzmjzF — Formula 1 (@F1) April 30, 2023

Perez tehát nyert Verstappen és Leclerc előtt, a monacói megszakította ezzel Alonso dobogós sorozatát, aki a negyedik lett. Sainz Hamilton előtt zárt az 5-6. helyen, pontot szerzett még Stroll, Russell, Norris és Cunoda. Russell a végén kapott egy új lágy gumiszettet, amivel elcsaklizta a bónuszpontot a leggyorsabb körrel pingpongozó Perez, Verstappen, Alonso triótól.

CHECO RULES THE STREETS IN BAKU!!! 🇦🇿💪 It’s another street circuit masterclass from Perez who holds off Verstappen who finishes second with Leclerc taking third 👏👏#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/shcsILuizb — Formula 1 (@F1) April 30, 2023

A bajnokság állása:

Verstappen – 93 p

Perez – 87 p

Alonso – 60 p

Hamilton – 48 p

Sainz – 34 p

Leclerc – 28 p

Red Bull – 180 p

Aston Martin – 87 p

Mercedes – 76 p

Ferrari – 62 p

McLaren – 14 p

Alpine – 8 p

A világbajnokság egy hét múlva Miamiban folytatódik.