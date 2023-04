Miután a héten döntöttek a sprintfutamos hétvégék átalakításáról, rendhagyó időben, péntek délután megkezdődött a vasárnapi Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíj kvalifikációja Bakuban. (A szombati nap tisztán a sprinté lesz, délelőtt annak időmérője zajlik majd, délután a rövid futam következik.)

Az átszervezés miatt csak egyetlen szabadedzésre volt lehetőség, az sem alakult a legjobban az alpine-os Pierre Gasly autójának kigyulladása miatt, bár annyi kirajzolódott a gyakorláson, hogy a Ferrari lehet a legközelebb a Red Bullhoz, míg a Mercedes meglepően lassú, a McLaren fejlesztései pedig valóban hozhattak valami előrelépést. Az Alpine a Gasly-féle hidraulikai tűz és az Esteban Ocon autójánál talált sebességváltó-rögzítési probléma miatt gyakorlatilag felkészülés nélkül futott neki az időmérőnek.

A Q1 elején napos időben, 19 Celsius-fokos levegő- és 38 fokos aszfalthőmérséklet, szokatlanul magas, 78%-os páratartalom mellett gurultak az idei évre számos ponton újraaszfaltozott pályára az autók.

Szinte a teljes mezőny azonnal kifutott, mind lágy keveréken, hiszen Bakuban sosem tudni, ki mikor megy falnak, fontos a minél előbb megfutott kör, a biztonsági idő.

Az első nekifutásokra a williamses Alex Albon mindkét Mercedest verte. Az első ütős időt Charles Leclerc hozta, de a mögötte érkező Max Verstappen bő kéttizedet adott neki – a holland elsőként ment 1:42 alá.

Bár a sárgák kezdettől többször is villantak, az első komoly incidens bő hét perc után érkezett, amikor a gyors kört utolsóként kezdő AlphaTauri-újonc, Nyck de Vries a 3-as kanyarban egyenesen a falba hajtott. Előkerült a piros zászló.

De Vries into the barriers #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/yHvO9wDIQ9

A hollandnak nem esett baja, ám az autó csúnyán beleakadt a Tecpro-falba, az autó eltakarítása elhúzódott.

10 perc maradt, amikor újra zöldre váltott a lámpa a bokszutca végén, de elég volt két és fél perc, hogy újra jöjjön a piros. Hiába javították meg elképesztő munkával az autót, Gasly a 3-as kanyar kijáratánál elcsípte a falat, felszakította a korlátot. A sérült autóval elkullogott még a következő bukótérbe, de a falat javítani kellett.

Frustration for Gasly and Alpine 😖

When we restart they'll be just seven-and-a-half minutes remaining in Q1 #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/GLvWxDPy9r

— Formula 1 (@F1) April 28, 2023