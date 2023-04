Hosszú évek óta nem várt olyan nehéz, olyan sűrű szabadedzés a Forma-1-es mezőnyre, mint pénteken Bakuban, hiszen az idei Azerbajdzsáni Nagydíjra megváltozott a hétvége menetrendje.

A hét közepén ismertetett változások alapján a 2023-as sprintfutamos hétvégéken a pénteki délelőtti első edzés egyben az egyetlen is, hiszen délután már a vasárnapi nagydíj rajtpozícióról döntő kvalifikációt tartják, a szombat pedig teljesen a sprinté: délelőtt annak időmérője, délután pedig a futam zajlik.

A fentiek azt jelentik, hogy egyetlen gyakorlás alatt kellett kipróbálni a fejlesztéseket, felkészülni mindenre, mert a leintés után máris „parc fermé”-be kerültek az autók.

A háromhetes szünetet követően napos, száraz időben, 20 Celsius-fokos hőmérséklet mellett hajtott ki a teljes mezőny az azeri főváros utcai pályájára.

A mercedeses Lewis Hamilton és George Russell az első percekben a fékekre panaszkodott, a ferraris Carlos Sainz a 6-os kanyarban falnak verte a bal első kerekét, de tovább tudott haladni. Jó néhányan elmérték az első kanyar féktávját is, többször felvillant a sárga zászló jelzése.

Az első 10 perc végén az alphatauris Cunoda Juki jobb hátsó defekttel kullogott vissza a bokszba, miután a 3-as kanyarban megcsúszott, falazott.

A spin for Tsunoda results in a tyre puncture after contact with the wall 🫣

He heads back to the pits#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/JZkvFzshxk

— Formula 1 (@F1) April 28, 2023